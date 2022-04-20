Diyarbakır futbol tarihine bir başyapıt daha: "Şarkın Yıldızları" - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır futbol tarihine bir başyapıt daha: "Şarkın Yıldızları"

20.04.2022 16:35
Diyarbakır futbol tarihine bir başyapıt daha: "Şarkın Yıldızları"

"Yeşil Kırmızı, Şarkın Yıldızı" adlı kitabın yazarı İbrahim Ateşoğlu, "Şarkın Yıldızları" adlı kitabıyla bir kez daha Diyarbakır'ın futbol tarihine ışık tuttu.

"Yeşil Kırmızı, Şarkın Yıldızı" adlı kitabın yazarı İbrahim Ateşoğlu, "Şarkın Yıldızları" adlı kitabıyla bir kez daha Diyarbakır'ın futbol tarihine ışık tuttu.

2008 yılında yayımlanan ve Diyarbakırspor'un 40 yıllık tarihinin anlatıldığı 'Yeşil Kırmızı, Şarkın Yıldızı" adlı kitabın yazarı İbrahim Ateşoğlu, "Şarkın Yıldızları" adlı kitabıyla bir kez daha Diyarbakır'ın futbol tarihine ışık tuttu. 1950 ile 1990 yılları arasında profesyonel ya da amatör olarak futbol oynamış Diyarbakırlı yıldız futbolcuların futbol yaşamlarının anlatıldığı 'Şarkın Yıldızları' adlı kitap, titiz bir çalışmanın ardından okurlarıyla buluşuyor. İki yıllık bir emeğin sonunda "Şarkın Yıldızları" isimli kitabı hazırladığını belirten Ateşoğlu, "2008 yılında 'Yeşil Kırmızı, Şarkın Yıldızı' ve 2022 yılında ise 'Şarkın Yıldızları' kitaplarımla Diyarbakır futbol tarihine iki ölümsüz eser bırakmaktan dolayı mutluyum" dedi.

Ateşoğlu, yeni kitabıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"1950 ile 1990 yılları arasında profesyonel ya da amatör olarak futbol oynamış, o yılların yıldız futbolcularını kapsamlı bir kitapta toplamak, uzun yıllardır düşündüğüm bir projeydi. İlk kitapta ulaşamadığım, gözden kaçırdığım ve ilk kitabımda yer veremediğim değerli Diyarbakırlı futbolcularımız vardı. Onların da bilgilerine ulaşınca nasıl yapabilirim, nereden başlayabilirim derken bugün bu kitabı da Diyarbakırlılarla paylaşmanın gururunu yaşıyorum. İki yıla yakın yoğun bir çalışmanın ardından oluşturduğum 'Şarkın Yıldızları' adlı bu eser, 'Yeşil Kırmızı, Şarkın Yıldızı' adlı kitabımın devamı niteliğinde. Her iki kitap da Diyarbakırspor tarihini ve bu kentte yetişmiş yıldız futbolcuları merak edenlere kılavuzluk edecek, ileriki yıllarda yapılacak araştırmalara ışık tutacak; gün gelecek Diyarbakırspor tarihinin 100. yılını yazacaklara da geniş kapsamlı bilgi ve belgeleriyle iyi bir kaynak olacaktır. Beton İsmail, Boğa Emin, Çaput Xeyri, Hoşhoş Emin, Hut Nezir, Gampo Cahit, Herif Ahmet, Ceylan Emin, Lastik Ali ve daha adını sayamadığım Diyarbakır futbol tarihine mal olmuş çok değerli Diyarbakırlı futbolcularımızın futbol hayatları, anıları ve maçlarda yaşadıklarının hepsini 'Şarkın Yıldızları' kitabında bulmak mümkün. Diyarbakır'ın futbol tarihine 'Yeşil Kırmızı, Şarkın Yıldızı' ve 'Şarkın Yıldızları' adlı iki ölümsüz eser bırakırken tarihe mal olmuş ve oynadığı yıllarda yıldızlaşan Diyarbakırlı futbolcularımızın hayatlarını yazmanın da gururu ve onurunu yaşıyorum." - ANKARA

Diyarbakır futbol tarihine bir başyapıt daha: Şarkın Yıldızları
Diyarbakır futbol tarihine bir başyapıt daha: Şarkın Yıldızları
Diyarbakır futbol tarihine bir başyapıt daha: Şarkın Yıldızları
Diyarbakır futbol tarihine bir başyapıt daha: Şarkın Yıldızları

YORUMLAR
500
Arminia Bielefeld, teknik direktör Kramer'in görevine son verdi Arminia Bielefeld, teknik direktör Kramer'in görevine son verdi Fen Lisesi öğrencilerinden örnek davranış- Fen Lisesi öğrencilerinden örnek davranış-

Diyarbakırspor, Diyarbakır, Futbol, Kitap, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Diyarbakır futbol tarihine bir başyapıt daha: 'Şarkın Yıldızları' - Son Dakika


Son Dakika
15:58 AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'dan hayat pahalılığı çıkışı: Çok zenginleştik açık söyleyeyim
15:55 Suudi Arabistan'daki en güzel ezan okuma yarışmasında Ercişli imam finale kaldı
15:48 Konut ilanlarında "Türk müşteriler aramasın, Türklere uygun değil" dönemi
15:45 Liseli kavgası acı bitti! Yere düşen işitme engelli Enes yaşamını yitirdi
15:32 Araştırmalara göre kadınlarda evlenme yaşı yükseldi! En çok 25-29 yaş aralığı tercih ediliyor
15:08 Erdoğan'ın "İsrail'le ilişkiler başka, Kudüs başka" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Bilmez miyiz sende hep başka başka!
15:02 Fenerbahçe'de karar verildi! Ozan Tufan'ın "çubuklu forma" masalı bitti
14:53 Ünlü oyuncu Erdem Baş 44 yaşında baba oldu: Kızının adını Vera koydu
14:50 Lise öğrencisi ve velisini bıçaklayan öğretmen eşi adam ifade verdi: Bıçağı diyet için taşıyordum
14:45 TÜİK açıkladı: Ülke nüfusunun yüzde 26,9'unu oluşturan bebeklere en çok konulan isimler Zeynep ve Yusuf oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 16:42:38. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır futbol tarihine bir başyapıt daha: "Şarkın Yıldızları" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement