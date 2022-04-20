Diyarbakır futbol tarihine bir başyapıt daha: "Şarkın Yıldızları" - Son Dakika

"Yeşil Kırmızı, Şarkın Yıldızı" adlı kitabın yazarı İbrahim Ateşoğlu, "Şarkın Yıldızları" adlı kitabıyla bir kez daha Diyarbakır'ın futbol tarihine ışık tuttu.

2008 yılında yayımlanan ve Diyarbakırspor'un 40 yıllık tarihinin anlatıldığı 'Yeşil Kırmızı, Şarkın Yıldızı" adlı kitabın yazarı İbrahim Ateşoğlu, "Şarkın Yıldızları" adlı kitabıyla bir kez daha Diyarbakır'ın futbol tarihine ışık tuttu. 1950 ile 1990 yılları arasında profesyonel ya da amatör olarak futbol oynamış Diyarbakırlı yıldız futbolcuların futbol yaşamlarının anlatıldığı 'Şarkın Yıldızları' adlı kitap, titiz bir çalışmanın ardından okurlarıyla buluşuyor. İki yıllık bir emeğin sonunda "Şarkın Yıldızları" isimli kitabı hazırladığını belirten Ateşoğlu, "2008 yılında 'Yeşil Kırmızı, Şarkın Yıldızı' ve 2022 yılında ise 'Şarkın Yıldızları' kitaplarımla Diyarbakır futbol tarihine iki ölümsüz eser bırakmaktan dolayı mutluyum" dedi.

Ateşoğlu, yeni kitabıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"1950 ile 1990 yılları arasında profesyonel ya da amatör olarak futbol oynamış, o yılların yıldız futbolcularını kapsamlı bir kitapta toplamak, uzun yıllardır düşündüğüm bir projeydi. İlk kitapta ulaşamadığım, gözden kaçırdığım ve ilk kitabımda yer veremediğim değerli Diyarbakırlı futbolcularımız vardı. Onların da bilgilerine ulaşınca nasıl yapabilirim, nereden başlayabilirim derken bugün bu kitabı da Diyarbakırlılarla paylaşmanın gururunu yaşıyorum. İki yıla yakın yoğun bir çalışmanın ardından oluşturduğum 'Şarkın Yıldızları' adlı bu eser, 'Yeşil Kırmızı, Şarkın Yıldızı' adlı kitabımın devamı niteliğinde. Her iki kitap da Diyarbakırspor tarihini ve bu kentte yetişmiş yıldız futbolcuları merak edenlere kılavuzluk edecek, ileriki yıllarda yapılacak araştırmalara ışık tutacak; gün gelecek Diyarbakırspor tarihinin 100. yılını yazacaklara da geniş kapsamlı bilgi ve belgeleriyle iyi bir kaynak olacaktır. Beton İsmail, Boğa Emin, Çaput Xeyri, Hoşhoş Emin, Hut Nezir, Gampo Cahit, Herif Ahmet, Ceylan Emin, Lastik Ali ve daha adını sayamadığım Diyarbakır futbol tarihine mal olmuş çok değerli Diyarbakırlı futbolcularımızın futbol hayatları, anıları ve maçlarda yaşadıklarının hepsini 'Şarkın Yıldızları' kitabında bulmak mümkün. Diyarbakır'ın futbol tarihine 'Yeşil Kırmızı, Şarkın Yıldızı' ve 'Şarkın Yıldızları' adlı iki ölümsüz eser bırakırken tarihe mal olmuş ve oynadığı yıllarda yıldızlaşan Diyarbakırlı futbolcularımızın hayatlarını yazmanın da gururu ve onurunu yaşıyorum." - ANKARA