Diyarbakr karate kafilesi Türkiye Ümit Genç Karate Şampiyonası için yolla çıktı - Son Dakika
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Diyarbakr karate kafilesi Türkiye Ümit Genç Karate Şampiyonası için yolla çıktı

04.05.2022 17:16
Diyarbakr karate kafilesi Türkiye Ümit Genç Karate Şampiyonası için yolla çıktı

Diyarbakır karate kafilesi Türkiye Ümit Genç Karate Şampiyonası için yola çıktı.

Diyarbakır karate kafilesi Türkiye Ümit Genç Karate Şampiyonası için yola çıktı.

5 -9 Mayıs 2022 tarihleri arasında Sakarya ilinde yapılacak olan Türkiye Ümit Genç ve U-21 Yaşaltı Karate Şampiyonası ve Avrupa Milli Takım seçmeleri için Diyarbakir Büyükşehir Belediyesi,Diyarbakir Bağlar Belediyesi ve Diyarbakr Gençlik ve Spor kulübü Karate kafilesi Türkiye Milli Takımı Karate Antrenörleri Mehmet Yazar ve Ahmet Yazar'ın nezaretinde yolla çıktı. - DİYARBAKIR

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Ahmet Yazar, Diyarbakır, Ümit Genç, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Diyarbakr karate kafilesi Türkiye Ümit Genç Karate Şampiyonası için yolla çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakr karate kafilesi Türkiye Ümit Genç Karate Şampiyonası için yolla çıktı - Son Dakika
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