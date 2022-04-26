Diyarbekirspor'da ligde kalma sevinci - Son Dakika
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Diyarbekirspor'da ligde kalma sevinci

26.04.2022 13:10
Diyarbekirspor'da ligde kalma sevinci

2.Lig'de ilk sezonunda ligin bitimine iki hafta kala kümede kalmayı garantileyen Diyarbekirspor'da sevinç yaşanıyor.

2.Lig'de ilk sezonunda ligin bitimine iki hafta kala kümede kalmayı garantileyen Diyarbekirspor'da sevinç yaşanıyor.

Kulüp Başkanı Turan İlgin, geçen sezondaki eksikliklerden ders çıkararak yeni sezona en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi. Sıkıntılı geçen sezonun ardında ligde kalmalarının şampiyonlukla eşdeğer olduğunu değerlendiren Başkan İlgin, "8 sezon sonra ilk kez çıktığımız 2.Lig'de ilk sezonun verdiği acemilikler ve hatalar nedeniyle zaman zaman üzüldük, taraftarlarımızı da üzdük. Bu stresi yaşattığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Her şeye rağmen oyuncularımızın azmi ve taraftarlarımızın desteğiyle bu zorlukların üstesinden gelerek ligde kaldık. Bu sezonu bir değerlendirme sezonu olarak düşünüyoruz. Hatalarımızdan ders çıkararak inşallah gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen ve bunu başaran bir yapılanmaya gideceğiz. Çalışmalara başladık bile. Yönetime yapacağımız takviyeler, iyi bir transfer çalışması ve şehrin dinamikleriyle dayanışma ruhu oluşturarak yeni bir heyecan yaratmayı amaçlıyoruz" dedi - DİYARBAKIR

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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