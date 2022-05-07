Djaniny bir kez daha Trabzonspor tarihine geçti - Son Dakika
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Djaniny bir kez daha Trabzonspor tarihine geçti

07.05.2022 10:49
Djaniny bir kez daha Trabzonspor tarihine geçti

Süper Lig 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor'un golcü oyuncusu Djaniny Semedo, 36'ncı hafta müsabakası olan Atakaş Hatayspor maçında takımının tek golünü kaydetti.

Süper Lig 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor'un golcü oyuncusu Djaniny Semedo, 36'ncı hafta müsabakası olan Atakaş Hatayspor maçında takımının tek golünü kaydetti. Djaniny, dün akşam attığı golle bu sezon Süper Lig'de üst üste çıktığı üç deplasman maçında gol atan ilk Trabzonsporlu oyuncu olarak tarihe geçti.

Trabzonspor'da Djaniny Semedo, ligin 36'ncı hafta müsabakası olan Atakaş Hatayspor karşılaşmasının 48'inci dakikasında takımının tek golünü kaydetti. 1-1 berabere biten karşılaşmayla Djaniny, Hatayspor karşısındaki golüyle bu sezon Süper Lig'de üst üste çıktığı üç deplasman maçında gol atan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu. Djaniny, deplasmanda oynanan ligin 30'uncu haftasında Çaykur Rizespor ve 34'üncü haftasında Adana Demirspor müsabakalarında gol kaydetmiş, 32'nci haftada oynanan Gaziantep FK maçında kart cezası nedeniyle forma giyememişti.

TAKIMIN EN GOLCÜ 3'ÜNCÜ OYUNCUSU

31 yaşındaki santrfor daha önce Trabzonspor'un Süper Lig tarihindeki 2 bin 500'üncü golünü Çaykur Rizespor karşılaşmasında kaydederek tarihe geçmişti. Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un Yeşil Burun Adalı oyuncusu, bu sezon takımıyla çıktığı 28 karşılaşmada 10 gol ve 3 asist kaydetti. Djaniny Semedo, Cornelius ve Nwakaeme'nin ardından bordo mavili takımın en golcü oyuncusu sıralamasında 3'üncü sırada yer alıyor.


Djaniny bir kez daha Trabzonspor tarihine geçti
Djaniny bir kez daha Trabzonspor tarihine geçti
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Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Hatayspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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