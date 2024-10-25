Djiku: 'Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu' - Son Dakika
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Djiku: 'Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu'

Djiku: \'Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu\'

Fenerbahçeli Djiku, Samsunspor maçından sonra takım olarak reaksiyon göstermeleri gerektiğini belirtti.

25.10.2024 02:06
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FENERBAHÇE'nin Ganalı savunmacısı Alexander Djiku, "Açıkçası Samsunspor maçından sonra takım olarak bir reaksiyon ortaya koymamız gerekiyordu. İlk yarı iyi bir performans ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Fenerbahçe sahasında Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin Ganalı savunmacısı Alexander Djiku, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Osayi-Samuel'in sakatlanmasının ardından maça sağ bek bölgesinde devam etmesiyle ilgili düşünceleri sorulan Djiku, "Bana göre oyuncular farklı pozisyonda oynamayı biliyorlarsa sorun değil. Benim açımdan da böyle. Hoca bana güveniyorsa benden sağ bek ya da sol bek oynamamı istiyorsa elbette ben de memnuniyetle yerine getiririm. Tabii ki benim tercih ettiğim pozisyon stoper. Ancak hocam bana başka görev verirse, başka bir yerde ihtiyaç duyulursa orada da oynarım" diye konuştu.

'SAMSUNSPOR MAÇINDAN SONRA BİR REAKSİYON ORTAYA KOYMAMIZ GEREKİYORDU'

Samsunspor ile 2-2 berabere kalınan maçın ardından bir reaksiyon göstermeleri gerektiğini belirten tecrübeli savunmacı, "Açıkçası Samsunspor maçından sonra bir reaksiyon ortaya koymamız gerekiyordu takım olarak. İlk yarı iyi bir performans ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. Her ne kadar pozisyonlar da yaratmış olsak devreye 1-0 mağlup girdik. Ancak vazgeçmedik, devam ettik. Oyunu oynamaya devam ettik ve 1-1'i bulduk. İkinci yarı yarattığımız şanslar vardı. Galibiyeti getirecek pozisyonlara girdik" diye konuştu.

Taraftarın sürekli olarak kendilerini desteklediğini ifade eden Djiku, sözlerini şöyle noktaladı:

"Taraftarlarımız her zaman bizimler beraberler. Bizleri sürekli olarak destekliyorlar. İyi bir performans ortaya koymaya devam etmeliyiz. Onları galibiyetlerle beraber mutlu edebilmeliyiz. Genel itibariyle iyi bir performans ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. Bugün berabere ayrıldık maçtan. Daha önce elde ettiğimiz bir galibiyet söz konusu. Tabii ki de minimum 1 galibiyet elde etmemiz gerekir. Ama elbette bizler direkt olarak gruptan çıkmak istiyoruz. Daha fazla galibiyetler de elde etmemiz gerekiyor."

Kaynak: DHA

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