Djokovic'i yenen 19 yaşındaki Alcaraz, Madrid'te finalde - Son Dakika
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Djokovic'i yenen 19 yaşındaki Alcaraz, Madrid'te finalde

07.05.2022 21:16
Djokovic'i yenen 19 yaşındaki Alcaraz, Madrid'te finalde

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen açık tenis turnuvası tek erkekler yarı finalinde, dünya klasmanında 1 numara olan Sırp Novak Djokovic'i 2-1 yenen İspanyol Carlos Alcaraz finale yükseldi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen açık tenis turnuvası tek erkekler yarı finalinde, dünya klasmanında 1 numara olan Sırp Novak Djokovic'i 2-1 yenen İspanyol Carlos Alcaraz finale yükseldi.

Kariyerinde ilk kez karşılaştığı Djokovic'e karşı ilk seti 7-6 kaybeden Alcaraz, diğer setleri 7-5 ve 7-6 kazandı.

Alcaraz, 3 saat 35 dakika süren maçta özellikle kısa toplardaki başarılı oyunuyla Sırp tenisçiyi mağlup etmeyi başardı.

İki hafta önce Barcelona'daki ATP'yi kazanan Alcaraz, çeyrek finalde de Rafael Nadal'ı elemişti.

Genç İspanyol raket, tenis dünyasının en iyileri olan Djokovic ve Nadal'ı bir turnuvada art arda yenen ilk tenisçi oldu.

Dünya klasmanında 9. sırada olan Alcaraz, Madrid'deki turnuvanın klasmanında 7. sırada bulunuyor.

Karşılaşma öncesinde iki tenisçinin yaptığı açıklamalarda Alcaraz, "bana göre tenis tarihinin en iyilerinden biri. Başardıkları inanılmaz şeyler. Sadece hayranlık duyabilirsiniz." derken, Djokovic de "Oğlum için dünyanın bir numarası şu anda Alcaraz." şeklinde konuşmuştu.

Madrid'de diğer finalist, Yunan Stefanos Tsitsipas ile Alman Alexander Zverev arasında oynanacak maçın galibi olacak.

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İspanya, Madrid, Tenis, Sırp, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Djokovic'i yenen 19 yaşındaki Alcaraz, Madrid'te finalde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Djokovic'i yenen 19 yaşındaki Alcaraz, Madrid'te finalde - Son Dakika
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