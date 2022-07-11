Doğa sporcularından 10 kilometrelik gece yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi

Doğa sporcularından 10 kilometrelik gece yürüyüşü

11.07.2022 12:09
Doğa sporcularından 10 kilometrelik gece yürüyüşü

Eskişehirli doğa sporcuları, Kent Ormanı'nda 10 kilometrelik gece yürüyüşü yaptı.

Eskişehirli doğa sporcuları, Kent Ormanı'nda 10 kilometrelik gece yürüyüşü yaptı.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) sporcuları, şehir merkezine birkaç kilometre mesafedeki Kent Ormanı'nda gece yürüyüşü yaptı. Gün batımından önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binası önünde toplanan 16 katılımcı, yürüyüşe buradan başladı. 10 kilometre boyunca orman parkurunda yürüyen sporcular gün batımı manzarasının keyfini çıkardı. Sporcular, sağlıklı yaşam için fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Bisikletle dünya turu Bisikletle dünya turu ESKİŞEHİR - AK Parti Eskişehir teşkilatı bayramlaştı ESKİŞEHİR - AK Parti Eskişehir teşkilatı bayramlaştı
Kaynak: İHA

Eskişehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Doğa sporcularından 10 kilometrelik gece yürüyüşü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:04 Soylu'nun "Suriyeli bebek" sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Özdağ'a da göndermede bulundu: Suriyeliler dönmeli ama ucuz ırkçı tavırla değil
20:53 Arsenal, Chelsea'nin ön liberosu N'Golo Kante için adım atıyor! "O bizim Mo Salah'ımız, Van Dijk'imiz, De Bruyne'imiz"
20:20 Kadınlara yönelik skandal sözleriyle tepki çeken Tanju Özcan, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Şapkasını koysa cumhurbaşkanı seçilecek
19:39 Çamaşır suyunu içen 1 buçuk yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
19:27 Novak Djokovic Wimbledon'da üst üste 4. kez şampiyon oldu
19:19 Batman'da 7 aile arasında çıkan ve 54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi koyun sürüsünün bahçeye girmesi
19:06 Cenazeye katılmak için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, oto kurtarıcıdan düşen araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
19:01 2 futbolcu Galatasaray'dan Sivasspor'a gidebilir! Kaderleri Okan Buruk'un iki dudağının arasında...
18:49 Akıncı'dan bayram hediyesi! Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist bombalandı
17:28 Transfer yasağı nedeniyle zor durumda olan Altay'ın jübile yapan eski golcüsü Murat Uluç futbola geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 12:15:46. #1.12#
SON DAKİKA: Doğa sporcularından 10 kilometrelik gece yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement