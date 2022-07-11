Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) sporcuları, şehir merkezine birkaç kilometre mesafedeki Kent Ormanı'nda gece yürüyüşü yaptı. Gün batımından önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binası önünde toplanan 16 katılımcı, yürüyüşe buradan başladı. 10 kilometre boyunca orman parkurunda yürüyen sporcular gün batımı manzarasının keyfini çıkardı. Sporcular, sağlıklı yaşam için fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Doğa sporcularından 10 kilometrelik gece yürüyüşü - Son Dakika

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