Doğan kardeşlerden Kaş'a gurur madalyası - Son Dakika
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Doğan kardeşlerden Kaş'a gurur madalyası

23.03.2022 12:39
Doğan kardeşlerden Kaş'a gurur madalyası

Kaş Belediyesi'nin sporcuları Zeliha ve Zehra Doğan, Ordu'da gerçekleşen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda başarıya imza attı.

Kaş Belediyesi'nin sporcuları Zeliha ve Zehra Doğan, Ordu'da gerçekleşen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda başarıya imza attı. Turnuvada, Zeliha Doğan şampiyon, kardeşi Zehra Doğan ise üçüncü oldu.

Altınordu ilçesinde Ocak ayında düzenlenen turnuvaya, 76 ilden 4 bin 300 sporcu katıldı. Eski tekvando sporcusu babasının yönlendirmesiyle başladığı kick boks ve muay thai sporunda Avrupa ve dünya şampiyonluğu kazanan Zeliha Doğan, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Kaş Belediyesi'nin sporcusu Zeliha Doğan, Ordu'daki turnuvada kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Kardeşi Zehra Doğan ise karşılaşmalar sonucunda Türkiye üçüncülüğünü elde etti. Doğan Kardeşler, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Mutlu Ulutaş, "Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda şampiyon olan Kaş Belediyesi sporcumuz Zeliha Doğan'ı ve Türkiye üçüncüsü Zehra Doğan'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Ulutaş, Doğan kardeşlere ödül olarak birer altın takdim etti. - ANTALYA

Doğan kardeşlerden Kaş'a gurur madalyası
Doğan kardeşlerden Kaş'a gurur madalyası

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Kaş Belediyesi, Kick Boks, Türkiye, Ordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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