Doğan, Kazancı'yı ziyaret etti, Süper Lig ve 1. Lig'in yayın ihalesi değerlendirildi

Doğan, Kazancı'yı ziyaret etti, Süper Lig ve 1. Lig'in yayın ihalesi değerlendirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'yı Turkcell Genel Müdürlüğü'nde ziyaret etti. Görüşmede Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakalarının yeni yayın ihalesi ele alındı.
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'yı ziyaret etti.
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre Turkcell Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen ziyarette, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakalarının yeni yayın ihalesi konusu değerlendirildi.
Kaynak: AA
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