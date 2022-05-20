Domenec Torrent: "Fırsatlar yakaladık ama berabere kaldık" - Son Dakika
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Domenec Torrent: "Fırsatlar yakaladık ama berabere kaldık"

20.05.2022 23:03
Domenec Torrent: "Fırsatlar yakaladık ama berabere kaldık"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı değerlendirmede, oyuncularının tutumundan memnun olduğunu belirterek, "Güzel şekilde fırsatlar yakaladık ama berabere kaldık" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı değerlendirmede, oyuncularının tutumundan memnun olduğunu belirterek, "Güzel şekilde fırsatlar yakaladık ama berabere kaldık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, çok büyük bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "15 maçtır kaybetmediler ve iyi oynadılar. Rakibin oyunlarını iyi analiz ettik, son 5-6 maça kadar. Top çıkışını engellemek için sistemi değiştirdik. Biz de geriden iyi çıktık. Maçın birçok bölümünde bunu başardık. Topa sahip olma oranımız fazlaydı" diye konuştu.

"OYUNU DOMİNE ETTİK"

Oyuncularının son iki maçtaki tutumundan memnun olduğunu dile getiren Torrent, "Kulübümüzde özel bir dönemden geçiyoruz. Son güne kadar da oyuncularım çok iyi mücadele etti. Galatasaray'ın ismini taşıdıkları için son ana kadar mücadele etmeleri gerekir. 2. yarının ilk 5 dakikasından sonra oyunu domine ettik. Net şekilde biraz da şansla kazanabilirdik. Değişimli şekilde 4-4-2 oynadık. Güzel şekilde fırsatlar yakaladık ama berabere kaldık" açıklamasını yaptı.

(İsa Akar - Ahmet Serdar Eser - İHA)

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Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından - Domenec Torrent Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından - Domenec Torrent Aslan, Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı Aslan, Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Kaynak: İHA

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