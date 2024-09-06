Döndü Yeşilyurt Bronz Madalya Maçında

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo kadınlar 57 kilo J2 kategorisinde Döndü Yeşilyurt, bronz madalya maçı yapacak.
Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen judo müsabakalarında milli sporcu, repesaj maçında Çin'den Jianan Wang'la karşılaştı.
Rakibini 10-1 yenen Döndü, bronz madalya maçı yapma hakkı elde etti.
Döndü Yeşilyurt, TSİ 17.00'den sonra başlayacak akşam seansında bronz madalya maçında Kazakistan'dan Dayana Fedessova'yla karşı karşıya gelecek.
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