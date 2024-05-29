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A Milli Kadın Hentbol Takımı ve Süper Lig ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor'un oyuncusu Döne Gül Bozdoğan, Romanya'nın CSM Slatina takımına transfer oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Kadın Hentbol Takımımız ve Bursa Büyükşehir Belediyespor'da orta oyun kurucu olarak forma giyen Döne Gül Bozdoğan, Romanya'nın CSM Slatina takımına transfer oldu. Milli oyuncumuza yeni takımında başarılar dileriz." denildi.

Milli hentbolcu Döne Gül Bozdoğan, 2022-2023 sezonunda Konyaaltı Belediyespor'da forma giydikten sonra 2023-2024'ün başında Bursa Büyükşehir Belediyespor'a transfer olmuştu.