Dopingden aldığı cezada indirime gidilen Paul Pogba, sahalara geri dönüyor - Son Dakika
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Dopingden aldığı cezada indirime gidilen Paul Pogba, sahalara geri dönüyor

Dopingden aldığı cezada indirime gidilen Paul Pogba, sahalara geri dönüyor

Ağustos 2023'te yapılan doping testlerinde testosteron seviyesi yüksek çıkan Paul Pogba'ya verilen 4 yıllık ceza 18 aya indirildi. Juventus ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız yıldız, Mart 2025'ten itibaren resmi maçlara çıkabilecek.

04.10.2024 21:43
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Juventus ile sözleşmesi bulunan Fransız futbolcu Paul Pogba'nın doping nedeniyle aldığı 4 yıllık cezada indirime gidildi. Yıldız orta saha, sahalara erken dönecek.

CEZASI 18 AYA İNDİRİLDİ

Testesteronu artıran bir madde olan DHEA kullandığı gerekçesiyle 11 Eylül 2023'te 4 yıl men cezası alan Paul Pogba, Ağustos'ta İsviçre'deki CAS merkezinde itiraz etmişti. Daily Mail'de yer alan habere göre, CAS'ın kararı bozması ve Pogba'nın DHEA'yı yanlışlıkla kullandığına hükmetmesinin ardından Fransız yıldızın cezası 18 aya indirildi.

MART 2025'TE SAHALARA DÖNECEK

Paul Pogba, Ocak ayından itibaren Juventus ile antrenmanlara başlayacak ve Mart 2025'ten itibaren sahalara geri dönecek. Pogba, daha önce konu hakkında yaptığı açıklamada, "Verilen kararın yanlış olduğuna inanıyorum. Profesyonel kariyerimde yıllarca emek vererek inşa ettiğim her şeyin bir anda elimden alınmasından dolayı hem üzgünüm hem de şoktayım. Hiçbir zaman bilerek doping düzenlemelerini ihlal edecek takviyeler kullanmadım" ifadelerini kullanmıştı.

NEDEN CEZALANDIRILDI?

Yıldız futbolcu, son olarak 2023-2024 sezonunun açılış maçı olan Udinese-Juventus karşılaşmasından forma giydikten sonra men cezasına çarptırılmıştı.Fransız orta saha, 20 Ağustos 2023 tarihinde doping testinden geçmiş ve kanında yüksek oranda testesteron tespit edilmesi üzerine eylül ayında sahalardan geçici olarak uzaklaştırılmıştı. Ekim ayında tekrarlanan testin de aynı sonucu vermesi üzerine savcılık dünya şampiyonu futbolcu hakkında 4 yıl men cezası talep etmişti. Paul Pogba'nın Juventus'la olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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Son Dakika Spor Dopingden aldığı cezada indirime gidilen Paul Pogba, sahalara geri dönüyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Turhallı:
    Fener'e gel Pogba 0 0 Yanıtla
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