Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, sağlık kontrolünden geçirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Medicana Ataşehir Hastanesi'nde öncelikle kan tetkikleri yapılan futbolcunun sağlık kontrollerinin ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam ettiği aktarıldı.
Efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle kontrollerin tamamlandığı kaydedildi.
Son Dakika › Spor › Dorgeles Nene Sağlık Kontrolünden Geçti - Son Dakika
