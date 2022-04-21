Döşemealtı'nın pehlivanları sezonun İlk antrenmanlarını yaptı - Son Dakika
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Döşemealtı'nın pehlivanları sezonun İlk antrenmanlarını yaptı

21.04.2022 15:09
Döşemealtı'nın pehlivanları sezonun İlk antrenmanlarını yaptı

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı 2022 yılı Yağlı Güreş sezonunu açtı.

Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı 2022 yılı Yağlı Güreş sezonunu açtı.

Alt boylarda mücadele veren güreşçiler antrenörleri Mustafa Kara nezaretinde Çığlık Stadyumunda yılın ilk yağlı güreş antrenmanını yaptı. Geçen yıllarda elde ettikleri başarılarla ilçenin gururu haline gelen Döşemealtı Belediyesi Güreş takımı 2022 yılı Yağlı güreş sezonuna yaptıkları ilk antrenmanla başladı. Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olan Başpehlivan Ali Altun'da genç güreşçilerle antrenmana çıkarak hem onlara destek verdi, hem de ustalığını konuşturarak taktikleri anlattı.

"Bu yıl Döşemealtılı güreşçilerin yılı olacak"

Döşemealtı Belediyesi Güreş takımı antrenörü Mustafa Kara sezonun ilk yağlı antrenmanını yaptıklarını belirterek, "Umarım başarılarla dolu ve sakatlıkların olmadığı bir sezon olur" dedi. Kara, "Bizleri ve Ata Sporumuz Yağlı güreşi her zaman destekleyen başta Belediye Başkanımız Turgay Genç ve, yöneticilerimize Elmalı Güreş Ağamız Mehmet Gök'e teşekkür ediyorum. Bu yıl Döşemealtılı güreşçilerin yılı olacak" diye konuştu.

"Her zaman destek vereceğim"

Minik, teşvik, toz koparan, deste ve küçük orta boylarında mücadele eden Döşemealtı Belediyesi'nin alt boy pehlivanları başta Tarihi Kırkpınar ve Elmalı Güreşleri olmak üzere bir çok organizasyonda ter dökecek. Güreş Ağası Mehmet Gök, 40'ın üzerinde güreşçinin antrenmana çıktığı 2022 yılı ilk yağlı güreş sezonunun hayırlı olmasını dileyerek, "Ata Sporumuz Yağlı Güreşe destek veren Döşemealtı Belediye Başkanımız Turgay Genç'e teşekkür ederim. Bende bir Döşemealtı'lı olarak ilçemizin güreşçilerine her zaman destek vereceğim" dedi. - ANTALYA

Döşemealtı'nın pehlivanları sezonun İlk antrenmanlarını yaptı
Döşemealtı'nın pehlivanları sezonun İlk antrenmanlarını yaptı
Döşemealtı'nın pehlivanları sezonun İlk antrenmanlarını yaptı
Döşemealtı'nın pehlivanları sezonun İlk antrenmanlarını yaptı
Döşemealtı'nın pehlivanları sezonun İlk antrenmanlarını yaptı

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Döşemealtı Belediyesi, Mustafa Kara, gençlik, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Döşemealtı'nın pehlivanları sezonun İlk antrenmanlarını yaptı - Son Dakika


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