Down sendromlu judocular, Dünya Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor - Son Dakika
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Down sendromlu judocular, Dünya Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor

21.03.2022 11:04

İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda judoda altın madalya kazanan Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar ile gümüş madalya kazanan Mehmet Can Topal, Portekiz'de düzenlenecek Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda başarılarını taçlandırmak istiyor.

İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda judoda altın madalya kazanan Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Coşar ile gümüş madalya kazanan Mehmet Can Topal, Portekiz'de düzenlenecek Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda başarılarını taçlandırmak istiyor.

Avrupa şampiyonluğunun ardından dünya şampiyonluğuna odaklanan sporcular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ve Judo Milli Takımı antrenörleri eşliğinde yoğun tempoyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Antrenörü Batuhan Manay, AA muhabirine, özel çocuklarla Portekiz'de düzenlenecek 2022 Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'na hazırlandıklarını belirtti.

Sporcuların daha önce uluslararası arenada başarılı sonuçlar aldığına değinen Manay, gelecek yıllarda düzenlenecek şampiyonalara da yeni sporcular yetiştirdiklerini kaydetti.

"Zirvede kalmak için unvanlarımızı korumak istiyoruz"

Manay, sporcuların Türkiye için gurur kaynağı olduğunu dile getirerek, "Portekiz'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na giderken, hedefimiz tabii ki altın madalya kazanmak. Çalışmalarımıza bu yönde devam ediyoruz. Zirvede kalmak, unvanlarımızı korumak istiyoruz. Antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Sporcularımız, şampiyona öncesi hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendilerini çok hazır hissediyor. Şampiyona için sabırsızlanıyorlar." diye konuştu.

Olimpiyatlara hazırlandıklarından bahseden Manay, başarılarını devam ettirmek istediklerini vurguladı.

Manay, sporcuların katıldıkları organizasyonlardan madalya ile dönmesinin önemine işaret ederek, "Öz güvenleri gelişiyor, sosyal hayatları daha da gelişiyor. 'Biz şampiyonuz, Türk bayrağı için savaşıyoruz.' diyorlar." şeklinde konuştu.

Sporcuların branşlarında üst seviyede bulunduğunu belirten Manay, şampiyonları yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un milli takımlara sporcu yetiştirmek için elinden gelen her şeyi yaptığını anlatan Manay, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

Milli sporcu Talha Ahmet Erdem de dünya şampiyonasına hazırlıklarının devam ettiğini dile getirerek, altın madalya kazanmak istediklerini aktardı.

Portekiz'e Türk bayrağını dalgalandırmaya gideceklerini belirten Erdem, "Ne olursa olsun azmimizle Türk bayrağını göğsümüzde taşıyor, mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Down sendromlu judocular, Dünya Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor
Down sendromlu judocular, Dünya Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor
Down sendromlu judocular, Dünya Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor
Down sendromlu judocular, Dünya Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor

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Milliler, Portekiz'e uçtu Milliler, Portekiz'e uçtu A Milli Takım, Portekiz'e gitti A Milli Takım, Portekiz'e gitti

Down Sendromlular, Altın Madalya, Portekiz, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Down sendromlu judocular, Dünya Şampiyonası'nda zirveyi hedefliyor - Son Dakika


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