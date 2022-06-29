Down sendromlu milli atlet Emirhan'ın dünya şampiyonasındaki büyük başarısı - Son Dakika
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Down sendromlu milli atlet Emirhan'ın dünya şampiyonasındaki büyük başarısı

29.06.2022 11:33

Down sendromlu milli sporcu Emirhan Akçakoca, Çekya'da düzenlenen dünya şampiyonasında 5'i altın 9 madalya ile dönerek büyük bir başarıya imza attı.

Down sendromlu milli sporcu Emirhan Akçakoca, Çekya'da düzenlenen dünya şampiyonasında 5'i altın 9 madalya ile dönerek büyük bir başarıya imza attı.

Geçen yıl İtalya'da düzenlenen SUDS Avrupa Oyunları'nda (Trigames 2021) 100 metre ile triatlonda dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan 17 yaşındaki Emirhan, Çekya'daki Dünya Down Sendromlular Şampiyonası'nda da 5 altın, ikişer gümüş ve bronz madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Milli sporcu, şampiyonada kazandığı 9 madalyayla bir dünya şampiyonasında en fazla madalya kazanan Türk sporcu olmayı da başardı.

-"Rakiplerim zor olsa da hepsini geçmeyi başardım"

Elde ettiği başarılarla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Emirhan, hedefinin her zaman kalbindeki insanları mutlu etmek olduğunu söyledi.

Ülkesine her zaman güzel derecelerle dönmeyi başardığını aktaran Emirhan, "Şampiyonada zorlu rakiplerim vardı. Aldığım madalyalarla daha iyi seviyelere geldim. Çalışmalarıma devam edip bundan sonraki şampiyonalarda da güzel başarılar elde etmeye devam edeceğim." dedi.

Her zaman ay yıldızlı bayrağı en iyi şekilde dalgalandırmak istediğini vurgulayan Emirhan, "Rakiplerim zor olsa da hepsini geçmeyi başardım. Türkiye için daha iyi dereceler yaparak daha fazla madalya almayı düşünüyorum. Madalya almak kolay değil, madalya almak sadece başarı elde etmek. Burada sadece ailemin değil, ülkemin beni desteklemesi en iyi dereceleri elde etmemi sağladı. Çalışmalarıma devam ederek her zaman şampiyonalarda güzel bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

- Baba Akçakoca: "Gururlandık"

Baba Hilmi Akçakoca da çocuklarına desteklerini esirgemeyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederek, çocuklarının aldığı derecelerle her zaman gururlandıklarını dile getirdi.

Antrenör Lokman Öksüz ise Emirhan'ın Avrupa'dan sonra, dünya şampiyonluğunu da kazanmasının çok sevindirici olduğunu belirtti.

Emirhan'ın her yıl derecelerini artırdığını ve başarılarını yükselterek kendisini göstermeye devam ettiğine işaret eden Öksüz, "Avrupa şampiyonasında aldığımız dereceleri, dünya şampiyonasında da artırarak aldık. Emirhan her zaman azimle çalışarak, şampiyonalarda emeklerini karşılığını alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor." diye konuştu.

Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün de Emirhan'ın başarılarına her zaman yenisini eklemeyi başardığının altını çizdi.

Emirhan'ın hem Tekirdağ'ın hem de Türkiye'nin gururu olduğunu vurgulayan Üzgün "Emirhan gitmeden bize 'bayrağımızı dalgalandıracağım' diye söz verdi. Bizler de onun için dua ettik. O sözünü tuttu Türkiye'mizi, Tekirdağ'ımızı gururlandırdı. Ben kendisine canı gönülden teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Down sendromlu milli atlet Emirhan'ın dünya şampiyonasındaki büyük başarısı - Son Dakika

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