Down Sendromlu Milli Atlet Muhammet Eren Uysal, Yeni Hedefler İçin Çalışıyor

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Antalya'da gerçekleştirilen Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) önemli başarılara imza atan 15 yaşındaki milli atlet Muhammet Eren Uysal, yeni hedefler için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Muhammet Eren Uysal, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonuna bağlı özel sporcular atletizm antrenörü Savaş Bağhan'ın ailesine ulaşmasıyla spor hayatına yaklaşık iki yıl önce başladı.

Genç yaş kategorilerinde birçok madalya kazanan Muhammet Eren, milli takım yetkililerinin dikkatini çekti.

Milli forma altında katıldığı Trisome Oyunları'nda yarıştığı 10 branşta 6 altın ve bir gümüş madalya alan genç sporcu, biri ferdi olmak üzere 3 dünya rekoru kırdı.

Antrenör Savaş Bağhan: "Milli takımımızın vazgeçilmezi olacak"

Özel sporcular atletizm antrenörü Savaş Bağhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muhammet Eren Uysal'ın milli forma altında büyük başarılara imza atacağına inandıklarını söyledi.

Genç sporcunun Antalya'da gerçekleştirilen Trisome Oyunları'nda 10 branşta yarıştığına dikkati çeken Bağhan, "Oyunların 7'sinde madalya kazandık. Muhammet Eren Uysal milli takımda en çok altın madalya alan sporcu oldu. Yaşı da genç olduğu için milli takımımızın vazgeçilmezi olacağını düşünüyoruz. Önümüz de 2025'de yapılacak Avrupa Şampiyonası var. Buraya davet edileceğimizi düşünüyoruz. Orada da Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz." diye konuştu.

Anne Figen Uysal: "Eren çok azimli, istikrarlı bir sporcu"

Muhammet Eren Uysal'ın annesi Figen Uysal da 15 yaşındaki sporcunun başarılarıyla gururlandıklarını dile getirerek, "İlk yarışlarını rekorlar kırarak, birçok altın madalya alarak tamamladı. 1500 metre koşuda bireysel rekor kırarak altın madalyayı aldı. Hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonalarında yarışmak. Hedeflerimiz büyük. Eren çok azimli, istikrarlı bir sporcu." şeklinde görüş belirtti.

Muhammet Eren Uysal da antrenmanlarını severek yaptığını anlatarak,"Artık benim devrim başladı. Burada antrenman yaparken arabadan bir müzik sesi geldi. Film müziğinin sesi beni motive etti ve daha hızlı koştum." ifadelerini kullandı.