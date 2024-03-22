Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, Finlandiya\'yı 32-11 yenerek üçüncü maçını kazandı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Ekrem Memnun'u yeniden başantrenör olarak atadı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, eski başantrenörü Ekrem Memnun'u 2024/25 ve 2025/26 sezonlarını kapsayan resmi sözleşmeyle tekrar göreve getirdi. İmza töreninde Memnun ve Başkan Özbek açıklamalarda bulundu. Memnun, Galatasaray kültürünün gerektirdiklerini bildiklerini ve yeni sezona en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirtti. Başkan Özbek ise Memnun'un daha önce Galatasaray'a faydalı hizmetler verdiğini ve başarılar dilediğini ifade etti. Ekrem Memnun, aynı zamanda Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da başantrenörlüğünü yapmaktadır.