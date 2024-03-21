Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı Trisome Oyunları\'nda şampiyonluk hedefliyor

Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı Antrenörü Ufuk Bulut, Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Trisome Oyunları'nda tek eksikleri olan dünya şampiyonluğunu kazanmak istediklerini söyledi.
Bulut, Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve özel sporcuların olimpiyatları niteliğindeki 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) çıkacakları ilk karşılaşma öncesinde Antalya Spor Salonu'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli teknik adam, Eylül 2023'te İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın ardından Antalya 2024 Trisome Oyunları'na çok yoğun bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, "Özellikle aralık ayından itibaren her ay bir kamp yaparak çok çalıştık. İlk kampımızı Ankara Üniversitesinin spor salonlarında yaptık. İkinci kampımızı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde, üçüncü kampımızı da Trabzon Sürmene'de hem belediyenin hem hayırseverlerin hem de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle yaptık. Biraz yorucu ama güzel bir kamp süreci oldu." diye konuştu.
Kamp çalışmalarında yeni oyuncuları da denediklerini dile getiren Bulut, "Düzenli olarak oyuncu takiplerimiz devam ediyor. Takipler neticesinde birisi Diyarbakır'dan birisi de Osmaniye'den olmak üzere iki yeni oyuncu başlattık. Bir oyuncu da Rize'den katacaktık ama maalesef lisanslanma süreci yetişmedi. Onu da önümüzdeki turnuvalarda değerlendirmeyi düşünüyoruz. Antalya'daki dünya oyunlarında maçlarımız yarın başlayacak." ifadelerini kullandı.
Organizasyondaki rakiplerine ilişkin Bulut, " Finlandiya, Macaristan ve İtalya ile oynayacağız. İtalya çok uzun süredir bu camiada yer alan köklü bir ülke, dolayısıyla sistemi çok daha oturmuş bir ülke ama biz de onlardan hiç geri değiliz. Finaller hep biz ve İtalya arasında oynanıyor. Macaristan ve Finlandiya yeni kurulmuş bir takım. Ama burada olmak çok keyifli çünkü down sendromluların dünyasında nefrete, öfkeye, yalana, kine hiç yer yok, sevgi dolular." şeklinde görüş belirtti.
"Gittiğimiz 5 şampiyonanın 4'ünden madalyayla döndük"
Olimpiyat niteliğindeki bir yarışmaya ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını aktaran Bulut, şunları kaydetti:
"Biz şu ana kadar gittiğimiz 5 şampiyonanın 4'ünden madalyayla döndük. Burada üstüne bir de ev sahipliği avantajı eklenince en tarihi derecelerimizden birisini alabilecek potansiyeldeyiz. Tabii ki spor bu, her şey var ama hazırlıklarımızın tamamı daha iyisi olması yönünde. Çocuklarımıza çok inanıyoruz, ellerinden gelen bütün çabayı göstereceklerdir, umarım onun karşılığını da alırlar."
Final tahminiyle ilgili Bulut, "Finale bizi koyalım, yanımıza da İtalya gelir diye tahmin ediyorum. Tabii yeni takımların da şöyle bir avantajı var, daha genç, daha enerjik, fiziksel olarak daha üstün olabiliyorlar. Sürpriz de çıkabilir, biz karşımızda finalde sürpriz bir takım da görebiliriz ama bizim finale çıkacağımız kesin. Tek eksiğimiz birincilik, bu sefer onu alalım inşallah." şeklinde konuştu.
Ay-yıldızlı ekibi 2018'de kuruluşundan itibaren çalıştırdığını hatırlatan Bulut, şöyle devam etti:
"Başlarda çocuklar biraz tecrübe edinsin şeklinde kurduk ve hiçbir beklentimiz yoktu. Ama şimdi görüyorsunuz benim dışımda 4 antrenör arkadaşım, 9 sporcuyla beraber çok ciddi bir çalışma yapıyor. Bütün kamplarımız da böyle geçiyor. Profesyonel bir takım gibi günde iki idman yapıyoruz, profesyonel takım gibi besleniyoruz, onlar gibi uyku düzenine geçiyoruz. Bunu hep söylüyorum, sporun özellikle özel çocuklar üzerindeki etkisi çok daha büyük."
"Özel çocukların toplum hayatının içinde yer alması sağlandı"
Organizasyonun açılış seremonisine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın birlikte katılmalarının özel sporculara devletin verdiği desteğin de bir göstergesi olduğunu ifade eden Bulut, şunları kaydetti:
"Özel sporcular için son 20 yılda çok ciddi atılımlar yapıldı. Ben aynı zamanda bir özel eğitim öğretmeniyim, 20 yıldır bu mesleği yapıyorum. Başladığım günden bu tarafa çok ciddi bir gelişme var. Federasyon başkanımız Birol Aydın da bunu her zaman dile getiriyor; bu çocuklar kapılar arkasındaydı, hiç kimse dışarı çıkarmak istemiyordu. Ama son 20 yılda yapılan ciddi gelişmelerle özel çocukların toplum hayatının içinde yer alması sağlandı. İşte arkamda görüyorsunuz ailelerinden uzakta bizimle beraber yaşayan 18 ile 34 yaş arasında down sendromlu bireyler var. Bu işin geldiği nokta devletimizin bu konuda yaptığı pozitif atılımları net olarak gösteriyor."
Herkesi özel sporcuların maçına davet eden Bulut, "Antalya Spor Salonu'na herkesi bu masum çocukları desteklemeye bekliyoruz. Dışarıda yapılabilecek iyi aktivitelerden birisi de bu çocukları desteklemek olacaktır. Özellikle 23 Mart Cumartesi günü ve 24 Mart Pazar günü saat 15.00'te oynanacak yarı final ve final müsabakamıza herkesi bekliyoruz." diye konuştu.
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