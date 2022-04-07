Down Sendromlular Futsal Dünya Kupası - Son Dakika

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında Uruguay'ı 13-0 yenerek yarı finale yükselmeyi garantiledi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen şampiyonada B Grubu'nda mücadele eden milli takım gruptaki ikinci maçından da galip ayrılarak yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Grubundaki son maçında bu gece Brezilya ile karşılaşacak Türkiye, kupa mücadelesine 6-3'lük Şili galibiyetiyle başlamıştı.

Uluslararası Down Futsal Federasyonu'nun (FIFDS) organize ettiği Dünya Kupası'nda 9 Nisan Cumartesi günü yarı final maçları, 10 Nisan Pazar günü ise üçüncülük ve şampiyonluk maçları oynanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özel Sporcular Spor Federasyonu Federasyon Başkanı Birol Aydın, "İlkleri başarmaya devam ediyoruz. İtalya'da ilk kez Avrupa şampiyonu olduk. Şimdi Dünya'nın bir ucunda, ülkemizden binlerce kilometre uzakta özel sporcularımız yine destan yazıyor. Yarı finali garantiledik. Hedefimiz yine bir ilki başarmak ve dünya kupasını ülkemize götürmektir." ifadelerini kullandı.