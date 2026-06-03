Dr. İlker Dilek Çolakoğlu Metalurji'nin Yeni Başkanı - Son Dakika
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Dr. İlker Dilek Çolakoğlu Metalurji'nin Yeni Başkanı

Dr. İlker Dilek Çolakoğlu Metalurji\'nin Yeni Başkanı
03.06.2026 15:28
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Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü, Dr. İlker Dilek başkanlığında yeni yönetimle yola çıktı.

Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü'nün Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa Dr. İlker Dilek seçildi.

Çolakoğlu Metalurji A.Ş. Genel Müdürlük Binası'nda gerçekleştirilen genel kurulda, tek listeyle gidilen seçim sonucunda Dr. İlker Dilek başkanlığındaki yeni yönetim kurulu göreve başladı. Yeni yönetim kurulunda Gökhan Erdem, Rahman Kalyoncu, Seda Demirel Yıldırım, Anıl Kaya, Cengiz Öztürk ve Turgay Bulut yer aldı.

Genel kurulun ardından açıklamalarda bulunan Başkan Dr. İlker Dilek, kulübün yeni dönemde gençlerin yalnızca sportif başarılarına değil, aynı zamanda kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkı sunacak projelere öncelik vereceğini belirtti.

Dilek, "Biz Çelikten Bir Aileyiz" sloganıyla çıktığımız bu yolda; gençlerimizin sportif başarılarının yanı sıra, manevi değerlerine bağlı, eşitlikçi, fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür bireyler olarak yetişmeleri için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Türkiye'nin geleceği olan gençlerin sağlam temeller üzerine inşa edilmiş bir geleceğe sahip olmalarına katkı sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Dilek, bu doğrultuda gençlerin gelişimini destekleyecek ulusal ve uluslararası projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını ifade etti.

Dr. İlker Dilek, Çolakoğlu Metalurji Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çolakoğlu'nun ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda hareket edeceklerini belirterek, "Gençlerimizin eğitim, spor ve sosyal yaşam alanlarında daha güçlü bireyler olarak yetişmeleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Çolakoğlu Metalurji Spor Kulübü'nde başlayan yeni dönemin, Türk sporuna ve ülke gençliğine önemli katkılar sunması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Dr. İlker Dilek Çolakoğlu Metalurji'nin Yeni Başkanı - Son Dakika

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