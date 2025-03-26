Dr. Merve Yıldırım’a British Council Ödülü

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Merve Yıldırım, İngiltere'nin en önemli eğitim ve kültürel organizasyonu British Council'ın 2025 Alumni Awards (Mezun Ödülleri) Töreninde finalist olduğu "Social Action" kategorisinde ödül kazandı.

Dr. Yıldırım, İngiltere Başkonsolosluğunda gerçekleşen törende ödülünü ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve British Council Türkiye Direktörü Gill Caldicott'ın elinden aldı.

Törende Yıldırım'ın yüksek lisans ve doktora derecelerini aldığı University of Sussex de tebrik mesajı yayınlarken programda konuşan Rektör Çakmak ise Yıldırım'ın geçen yıl da en iyi eğitmen ödülünü kazandığını hatırlatarak, kendisini eğitime verdiği katkılardan dolayı tebrik etti. - ERZURUM