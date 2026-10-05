Drogheda-Trabzonspor dostluk maçı, 'An Gorta Mor' belgesel çekimlerine ev sahibi oldu - Son Dakika
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Drogheda-Trabzonspor dostluk maçı, 'An Gorta Mor' belgesel çekimlerine ev sahibi oldu

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Drogheda-Trabzonspor dostluk maçı, \'An Gorta Mor\' belgesel çekimlerine ev sahibi oldu
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Trabzonspor'un Drogheda United ile Trabzon'da oynadığı dostluk maçı, 'An Gorta Mor: Yıldız ve Hilal' belgeselinin çekimlerine ev sahipliği yaptı. Belgesel, 1847'de Abdülmecid'in İrlanda'ya yardımından 2023 Türkiye depremleri sonrası dayanışmaya uzanan 180 yıllık süreci ele alacak.

Trabzonspor'un İrlanda temsilcisi Drogheda United ile geçtiğimiz hafta Trabzon'da oynadığı dostluk maçı, Türkiye ile İrlanda arasında yaklaşık 180 yıl önce başlayan dayanışma hikayesini konu alan "An Gorta Mor: Yıldız ve Hilal" belgeselinin çekimlerine de ev sahipliği yaptı.

1845-1851 yılları arasında İrlanda'yı etkileyen Büyük Kıtlık döneminde Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid'in 1847 yılında İrlanda halkına gönderdiği yardımın izini sürecek belgeselde, iki ülke arasındaki dayanışmanın nesiller boyunca nasıl hatırlandığı ele alınacak.

Yönetmenliğini ve yapımcılığını Hayriye Savaşçıoğlu'nun, yapımcılığını ise Ülkü Uzun'un üstlendiği ve The Sunny Times LLC ortak yapımcılığında gerçekleştirilecek "An Gorta Mor: Yıldız ve Hilal", Büyük Kıtlık yıllarındaki Osmanlı yardımından döneme ait teşekkür mektuplarına, Drogheda'da yaşayan tarihsel hafızadan 2023 Türkiye depremleri sonrasında İrlanda'dan uzanan dayanışmaya kadar yaklaşık 180 yıllık bir zaman dilimini takip edecek.

Yaklaşık 1 milyon insanın hayatını kaybettiği ve milyonlarca insanın göç etmek zorunda kaldığı Büyük Kıtlık döneminde yaşanan dayanışmanın, aradan geçen 180 yıla rağmen İrlanda'da nasıl hatırlandığı da belgeselin önemli başlıkları arasında yer alacak.

Kaynak: İHA
Kültür SanatTrabzonsporAbdülmecidBelgeselTürkiyeTrabzonSporSon Dakika

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