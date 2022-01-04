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DSİ Sporlu ikizler maça damga vurdu - Son Dakika

DSİ Sporlu ikizler maça damga vurdu

04.01.2022 15:07
DSİ Sporlu ikizler maça damga vurdu

Diyarbakır Büyükşehir belediyesi ve Diyarbakır Valiliği tarafından organize edilen futbol turnuvası tamamlandı.

Diyarbakır Büyükşehir belediyesi ve Diyarbakır Valiliği tarafından organize edilen futbol turnuvası tamamlandı. Turnuvanın şampiyonu DSİ Spor Kulübü oldu. Şampiyonluk kupasını Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, DSİ Spor'un kaptanı başarılı öğrenci Yusuf Özdilek'e verdi.

Büyükşehir belediyesi ve Valilik tarafından organize edilen 24 kulübün katılımıyla gerçekleşen futbol turnuvası son bulurken turnuvaya özel bir okulun öğrencileri ve DSİ spor formasını giyen ikizler lakabıyla tanınan Yusuf Özbilek ve Yunus Emre Özbilek ile Ahmet Efe Terlemez büyük performans göstererek final maçına damga vuran sporcular oldular.

DSİ Spor Teknik direktörü Ahmet Tanış, maç sonrası yaptığı açıklamada DSİ Spor Kulübü olarak 24 maçlık bir periyotta tek bir yenilgi alarak finale kadar geldiklerini, ligin zorlu ekibi Diclekent Beşiktaşspor'u 3-0 gibi net bir skorla yenerek şampiyonluk kupasını kaldırmanın önemli bir başarı olduğunu belirtti.

Bu başarının ekip işi olduğunu belirten Tanış, "Asıl önemli bir noktaya değinmek isterim. Bizde oynayan sporcu kardeşlerim geneli olarak okul okumaktadır. Burada sportif başarıları kadar kendi eğitim ve öğretim aldıkları okullarında başarılı olan öğrenci kardeşlerimiz var. Diğer sporcu kardeşlerim gibi özellikle bugünkü oynadığımız final maçında adlarından ve DSİ Spor formasını giyen 3 başarılı öğrenciden ikizler lakabıyla tanınan Yusuf Özbilek, Yunus Emre Özbilek ve Ahmet Efe Terlemez oynadıkları futbol ile turnuvaya damgalarını vuran sporcu kardeşlerim olurken, özellikle final maçında 3 gol atarak hattrick yapan Yusuf Özbilek'i tebrik ederim. Sporun hangi dalı olursa olsun fark etmez, çocuklarınız her konuda başarılı bir bireydir. Bunu unutmamak lazım. Ailelerimizin bu konuda daha fazla destek vermelerini istiyorum. Sportif aktiviteler hiçbir zaman akademik başarıların önüne geçemez" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor DSİ Sporlu ikizler maça damga vurdu - Son Dakika Spor


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