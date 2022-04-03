Dudu Gökçe Pumak 5. kez Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika
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Dudu Gökçe Pumak 5. kez Türkiye Şampiyonu oldu

03.04.2022 14:30
Dudu Gökçe Pumak 5. kez Türkiye Şampiyonu oldu

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo takımının başarılı sporcusu Dudu Gökçe Pumak'ı 5. kez Türkiye şampiyonu olduğu için kutladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo takımının başarılı sporcusu Dudu Gökçe Pumak'ı 5. kez Türkiye şampiyonu olduğu için kutladı.

5. kez Türkiye şampiyonu olan Dudu Gökçe Pumak'ın Melikgazi Belediyesi sporcularından birisi olmasının kendilerini gururlandırdığını ve mutlu ettiğini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü taekwondo takımımız oldukça başarılı ve disiplinli. Bu takımdan oldukça başarılı sporcularımız yetişiyor. Çıktıkları birçok mücadeleden başarıyla gururla dönüyorlar. Takımdan poomse dalındaki 14 yaşındaki Dudu Gökçe Pumak, 5. kez şampiyon oldu. Kendisi sırasıyla Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyor. Başarılı sporcumuza önümüzdeki yıllarda katılacakları diğer organizasyonlarda başarılar diliyorum. Elde edilen başarılarda emeği geçen başta antrenörlerimizi, sporcularımızı ve sporcularımızın ailelerini de tebrik ediyorum. Sporcularımıza ve spora belediye olarak her zaman destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ayrıca Alanya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda taekwondo takımından yine 2 sporcunun derece ettiğini hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Takımımız bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Genç sporcumuz Fatma Arslan üst üste 2 kez Türkiye Şampiyonu olurken Elif Atik ise Türkiye beşincisi olmuştur. Sporcularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu. - KAYSERİ

Dudu Gökçe Pumak 5. kez Türkiye Şampiyonu oldu
Dudu Gökçe Pumak 5. kez Türkiye Şampiyonu oldu
Dudu Gökçe Pumak 5. kez Türkiye Şampiyonu oldu

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Melikgazi Belediyesi, Mustafa Palancıoğlu, Taekwondo, Gökçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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