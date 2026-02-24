Düdük astırılan Arda Kardeşler hakemliği bıraktı! İşte yeni işi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düdük astırılan Arda Kardeşler hakemliği bıraktı! İşte yeni işi

Düdük astırılan Arda Kardeşler hakemliği bıraktı! İşte yeni işi
24.02.2026 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor-Gaziantep FK maçındaki tartışmalı kararı sonrası görev verilmeyen hakem Arda Kardeşler istifa etti; kariyerine futbolcu menajeri olarak devam edecek.

Trabzonspor-Gaziantep FK maçında verdiği kararla uzun süre tartışılan hakem Arda Kardeşler, faal hakemliğini resmen noktaladı. Kardeşler'in kariyerine futbolcu menajeri olarak devam edeceği öğrenildi.

TARTIŞMALI KARAR SONRASI SERT TEPKİ

Eylül 2025'te oynanan Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşmasında Bordo-Mavililerin hızlı hücumunu kesen düdüğü büyük tepki çekmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kardeşler'in hatasını kabul etmesine rağmen canlı yayında "Hata değil, planlı eylem" ifadelerini kullanmıştı.

GÖREV VERİLMEDİ, İSTİFA ETTİ

HT Spor'un haberine göre söz konusu maçtan bu yana görev alamayan Arda Kardeşler, önceki gün istifasını sundu ve aktif hakemlik kariyerini sonlandırdı. Futbol camiasını yakından tanıyan Kardeşler'in oyuncu menajerliği yapacağı belirtildi.

"BU YÜKLE YAŞAYAMAM"

Kardeşler, tartışmalı karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "TFF Başkanının 'hata değil, planlı bir eylem' demesi benim için çok yaralayıcıydı. Evet hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. 'Planlı eylem' ifadesi beni hedef gösterdi. Bu yükle yaşamak istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Arda Kardeşler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Düdük astırılan Arda Kardeşler hakemliği bıraktı! İşte yeni işi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Emre Akcay Emre Akcay:
    futboldan ablamam ama dün fenerbahçe macını seyrettim sahada 2 top var 2 takım ayrı ayrı sahalara atak yapıyor sonra topla oynayan takıma ofsayt verıyor diğer top oyunda kalıyor bunu oynatan hakem mı oluyor? bunun düdüğü bırak stada sokulmaması gerekli 7 0 Yanıtla
  • 508672.Ss 508672.Ss:
    kazandığına saysın 3 0 Yanıtla
  • t5mtr8nr2w t5mtr8nr2w:
    Sen futbol tarihinde Trabzonspor’a karşı hakemlerin en net tavrını gösterdin 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
ABD’nin dev uçak gemisi Türkiye’nin yanı başında ABD'nin dev uçak gemisi Türkiye'nin yanı başında
Maliki’den Trump’a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim Maliki'den Trump'a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim
Kan donduran olay Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi Kan donduran olay! Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’i Bundesliga şampiyonu istiyor Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'i Bundesliga şampiyonu istiyor
Erdoğan’dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir

14:47
Usta oyuncu Ali Tutal’a büyük vefasızlık
Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık
14:35
Fenerbahçe’de 4 futbolcudan kötü haber Sakatlık durumları belli oldu
Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu
14:13
2 ülke anlaştı Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
13:52
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı üzecek
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
13:13
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı Hem de sonunu getiren isimle
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 15:27:55. #.0.4#
SON DAKİKA: Düdük astırılan Arda Kardeşler hakemliği bıraktı! İşte yeni işi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.