Düdük astırılan Arda Kardeşler hakemliği bıraktı! İşte yeni işi

Trabzonspor-Gaziantep FK maçında verdiği kararla uzun süre tartışılan hakem Arda Kardeşler, faal hakemliğini resmen noktaladı. Kardeşler'in kariyerine futbolcu menajeri olarak devam edeceği öğrenildi.
Eylül 2025'te oynanan Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşmasında Bordo-Mavililerin hızlı hücumunu kesen düdüğü büyük tepki çekmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kardeşler'in hatasını kabul etmesine rağmen canlı yayında "Hata değil, planlı eylem" ifadelerini kullanmıştı.
HT Spor'un haberine göre söz konusu maçtan bu yana görev alamayan Arda Kardeşler, önceki gün istifasını sundu ve aktif hakemlik kariyerini sonlandırdı. Futbol camiasını yakından tanıyan Kardeşler'in oyuncu menajerliği yapacağı belirtildi.
Kardeşler, tartışmalı karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "TFF Başkanının 'hata değil, planlı bir eylem' demesi benim için çok yaralayıcıydı. Evet hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. 'Planlı eylem' ifadesi beni hedef gösterdi. Bu yükle yaşamak istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
