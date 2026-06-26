Portekiz'de düzenlenecek Dünya 18 Yaş Altı Erkekler Sutopu Şampiyonası, yarın başlayacak.
Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rio Maior bölgesindeki organizasyon 4 Temmuz'a kadar sürecek.
Toplam 20 takımın katılacağı şampiyonada milliler, D Grubu'nda Hong Kong ve Brezilya ile mücade edecek.
Milli takımın maç programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
12.30 Türkiye-Brezilya
29 Haziran Pazartesi:
14.00 Türkiye-Hong Kong
Son Dakika › Spor › Dünya 18 Yaş Altı Sutopu Şampiyonası Başlıyor - Son Dakika
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