Dünya Ampute Futbol Federasyonu Genel Kurulu Ankara'da Başlıyor

Spor

Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Genel Kurulu, yarın Ankara'da başlayacak.

WAFF Başkanı Arif Ümit Uztürk, yaptığı açıklamada, yönetim kurulu toplantısı ve WAFF Genel Kurulu'nun 24-25 Ağustos'ta Grand Mercure Ankara'da yapılacağını belirtti.

Yönetim kurulu toplantısında ampute futbolun geldiği noktayı değerlendireceklerini kaydeden Uztürk, "Cumartesi günü yönetim kurulu, pazar günü ise seçimsiz genel kurulu gerçekleştireceğiz. WAFF olarak birçok yeniliğe imza attık. İlk kez Kadınlar Dünya Kupası 2-11 Kasım 2024 tarihlerinde Kolombiya'da düzenlenecek." diye konuştu.