Dünya Atletizm Birliği, Rus ve Belaruslu sporcuları müsabakalardan men etti - Son Dakika
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Dünya Atletizm Birliği, Rus ve Belaruslu sporcuları müsabakalardan men etti

01.03.2022 19:14
Dünya Atletizm Birliği, Rus ve Belaruslu sporcuları müsabakalardan men etti

Dünya Atletizm Birliği (World Athletics), Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Rus ve Belaruslu sporcuları müsabakalardan men etti.

Dünya Atletizm Birliği (World Athletics), Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Rus ve Belaruslu sporcuları müsabakalardan men etti.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya ve Belarus'tan atlet, personel ile hakemlerin, birlik tarafından düzenlenen müsabakalara katılmalarına izin verilmeyeceği belirtildi.

Kararın, yaklaşan Dünya Atletizm Şampiyonası, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası ve Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası'nda da geçerli olacağı bildirildi. Buna göre ülkelerinin cezası nedeniyle bağımsız atlet statüsünde yarışan Rus sporcular ile Belaruslu atletlerin söz konusu şampiyonalar için yaptığı akreditasyonların iptal edildiği kaydedildi.

Rusya Atletizm Federasyonunun birliğe üyeliğinin doping skandalı nedeniyle 2015'ten bu yana askıda olduğu hatırlatılırken Belarus Atletizm Federasyonunun durumuna ise gelecek hafta yapılacak toplantıda karar verileceği ifade edildi.

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Atletizm, Ukrayna, Rusya, Rus, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dünya Atletizm Birliği, Rus ve Belaruslu sporcuları müsabakalardan men etti - Son Dakika


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