Dünya devi futbolcu değil uyku uzmanı transfer etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Dünya devi futbolcu değil uyku uzmanı transfer etti

Dünya devi futbolcu değil uyku uzmanı transfer etti
06.02.2026 08:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Barcelona, futbolcuların performansını artırmak ve toparlanma sürecini hızlandırmak için kadrosuna uyku uzmanı ekledi. Bu adım, yoğun maç ve antrenman temposunun futbolcular üzerindeki etkisini azaltmayı hedefliyor. Uyku uzmanının, saat dilimi değişiklikleri ve sabahın erken saatlerinde dönülen deplasman maçları nedeniyle kritik bir rol oynayacağı belirtildi. Ayrıca, futbolcuların beslenme düzeni de yakından takip ediliyor.

Barcelona, yoğun maç ve antrenman temposunun futbolcular üzerindeki etkisini azaltmak için dikkat çeken bir adım attı. Katalan kulübü, oyuncuların performansını artırmak ve toparlanma sürecini hızlandırmak amacıyla kadrosuna bir uyku uzmanı dahil etti.

TOPARLANMA VE PERFORMANS ÖN PLANDA

Barcelona teknik heyeti, özellikle maç sonrası toparlanma (recovery) sürecine daha fazla önem vermeye başladı. Mundo Deportivo'nun haberine göre kulüp, bu sezon futbolcuların yoğun fikstür sonrası en iyi şekilde dinlenmesini sağlamak için profesyonel bir uyku uzmanıyla çalışmaya başladı.

STRES VE TÜKENMİŞLİĞE KARŞI ÖNLEM

Uyku uzmanının rolünün, sezon öncesi kamplardaki saat dilimi değişiklikleri ve sabahın erken saatlerinde dönülen deplasman maçları nedeniyle kritik olduğu vurgulandı. Günlük rutinlerin bozulmasının stres, kaygı ve tükenmişliği tetiklediğine dikkat çekilirken, bu durumun önüne geçilmesi hedefleniyor.

BESLENME DETAYI DA DİKKAT ÇEKİYOR

Öte yandan Barcelona'da sadece uyku değil, beslenme düzeni de yakından takip ediliyor. Futbolcuların kahvaltılarını antrenman tesislerinde yaptığı, bazı oyuncuların antrenmanlara kendi özel yemeklerini getirebildiği ifade edildi.

Barcelona, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya devi futbolcu değil uyku uzmanı transfer etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sakarya’da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı Sakarya'da fıkra gibi olay: Kurtarmaya gelen de battı
Pedofili sapık Epstein’in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi Pedofili sapık Epstein'in evindeki gizli tünel ilk kez görüntülendi
Fenomenler şimdi yandı Bunu yapanları hapis cezası bekliyor Fenomenler şimdi yandı! Bunu yapanları hapis cezası bekliyor
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler Karısını hunharca katleden zanlıdan akıllara ziyan sözler

08:25
Yeni transferler yok Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
Yeni transferler yok! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu
07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
07:30
Fenomenlere gece yarısı operasyonu Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
06:19
Epstein skandalı Starmer’a pahalıya patladı Mağdurlardan özür diledi
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi
06:09
Resmi Gazete’de yayımlandı Yurt dışı alışverişinde yeni dönem
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı alışverişinde yeni dönem
03:25
Dünya şokta Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Dünya şokta! Kameradan çıkan yeni görüntü tüm hesapları değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 08:52:58. #7.11#
SON DAKİKA: Dünya devi futbolcu değil uyku uzmanı transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.