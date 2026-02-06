Barcelona, yoğun maç ve antrenman temposunun futbolcular üzerindeki etkisini azaltmak için dikkat çeken bir adım attı. Katalan kulübü, oyuncuların performansını artırmak ve toparlanma sürecini hızlandırmak amacıyla kadrosuna bir uyku uzmanı dahil etti.
Barcelona teknik heyeti, özellikle maç sonrası toparlanma (recovery) sürecine daha fazla önem vermeye başladı. Mundo Deportivo'nun haberine göre kulüp, bu sezon futbolcuların yoğun fikstür sonrası en iyi şekilde dinlenmesini sağlamak için profesyonel bir uyku uzmanıyla çalışmaya başladı.
Uyku uzmanının rolünün, sezon öncesi kamplardaki saat dilimi değişiklikleri ve sabahın erken saatlerinde dönülen deplasman maçları nedeniyle kritik olduğu vurgulandı. Günlük rutinlerin bozulmasının stres, kaygı ve tükenmişliği tetiklediğine dikkat çekilirken, bu durumun önüne geçilmesi hedefleniyor.
Öte yandan Barcelona'da sadece uyku değil, beslenme düzeni de yakından takip ediliyor. Futbolcuların kahvaltılarını antrenman tesislerinde yaptığı, bazı oyuncuların antrenmanlara kendi özel yemeklerini getirebildiği ifade edildi.
Son Dakika › Spor › Dünya devi futbolcu değil uyku uzmanı transfer etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?