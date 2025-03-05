Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı - Son Dakika
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Spor

Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı

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İngiliz futbol kulübü Manchester United, Ramazan ayı dolayısıyla taraftarların namaz kılabilmesi için stadyumlarında çoklu inanç odası açtı. Bu uygulama, Manchester United'ın Müslüman taraftarları tarafından takdir topladı.

05.03.2025 08:30  Güncelleme: 08:42
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Ramazan ayının başlamasıyla birlikte birçok kişi oruç tutmaya ve ibadetlerini yerine getirmeye başladı. Bu süreçte yalnızca futbolcular değil, taraftarlar da yer alıyor. İngiliz futbol kulübü Manchester United, Müslüman taraftarlarına yönelik dikkat çekici bir uygulama başlattı.

İNANÇ ODASI AÇTILAR

Kırmızı Şeytanlar, Ramazan ayı dolayısıyla stadyumları Old Trafford'da bulunan Stretford End tribünün arkasına çoklu inanç odası açtı.

İnanç odasının açılmasında ise Ramazan ayı boyunca taraftarların namazlarını rahatça kılabilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı

Manchester United, Manchester United, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Zafer Budak:
    Namaz kılan insan futbol maçı izlemek için stadyuma gitmez bir defa! 6 110 Yanıtla
  • 78908900:
    Din inanç ayırmadan Uygarlığın gereğini yapmışlar . 70 2 Yanıtla
  • Hüseyin Peynir:
    Helal olsun adamlardaki inanç saygısına.Ders olsun ben müslümanım deyipte müslümanlıgın gereksinimlerine ayak direyip karşı çıkanlara.... 66 1 Yanıtla
  • Ea01121989:
    inancsizim ama MU ya helal olsun. TR deki vestel CEO suna bak, bir de gavur dedigimiz ingilizlere. Takdir ettim bu davranisi. Herkese hayirli ramazanlar dileyim bu vesileyle. 41 2 Yanıtla
  • kaya1985:
    helal olsun Takıma 42 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    bakmayın son 5 Yilda Manchester United durdu eskiden kırmızı şeytanlar yenilgi yüzü görmezdi Alex gittikten sonra mort oldular 12 1 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    orada laiklik yokmu. 10 2 Yanıtla
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