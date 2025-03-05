Ramazan ayının başlamasıyla birlikte birçok kişi oruç tutmaya ve ibadetlerini yerine getirmeye başladı. Bu süreçte yalnızca futbolcular değil, taraftarlar da yer alıyor. İngiliz futbol kulübü Manchester United, Müslüman taraftarlarına yönelik dikkat çekici bir uygulama başlattı.
Kırmızı Şeytanlar, Ramazan ayı dolayısıyla stadyumları Old Trafford'da bulunan Stretford End tribünün arkasına çoklu inanç odası açtı.
İnanç odasının açılmasında ise Ramazan ayı boyunca taraftarların namazlarını rahatça kılabilmesinin hedeflendiği aktarıldı.
Son Dakika › Spor › Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (10)