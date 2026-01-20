Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı - Son Dakika
Spor

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Dünya devi, Süper Lig\'e yolladığı yıldızı geri çağırdı
20.01.2026 11:10
Chelsea, Fatih Karagümrük'e kiraladığı David Datro Fofana'yı geri çağırırken, 23 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle satmayı planlıyor.

Chelsea, sezon başında Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'e kiraladığı David Datro Fofana'yı devre arasında geri çağırdı. İngiliz kulübü, genç futbolcu ile ilgili yeni bir karar aldı.

CHELSEA'DEN DEVRE ARASI HAMLESİ

Fatih Karagümrük'ün sezon başında Chelsea'den kiraladığı David Datro Fofana'nın kiralık sözleşmesi sona erdi. İngiliz ekibi, devre arası transfer döneminde 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna geri çağırdı.

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

BON SERVİSLE SATIŞ PLANI

Fabrizio Romano'nun haberine göre Chelsea, David Datro Fofana'yı yeniden kiralamak yerine bonservisiyle başka bir takıma göndermeyi planlıyor. Kulübün, futbolcu için gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

KARAGÜMRÜK PERFORMANSI

David Datro Fofana, Fatih Karagümrük formasıyla bu sezon 15 maçta görev aldı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol kaydederek dikkat çekti.

