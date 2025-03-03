Dünya devinin antrenmanına damga vuran görüntü! Herkes su içerken bir tek o kenara geldi - Son Dakika
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Spor

Dünya devinin antrenmanına damga vuran görüntü! Herkes su içerken bir tek o kenara geldi

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Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç tutmaya başladı. Takım antrenmanı sırasında verilen su molasında diğer futbolcular su içerken, Yamal kenara çekilip topla vakit geçirmeyi tercih etti. Bu görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve büyük takdir topladı.

03.03.2025 14:49
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Genç yaşına rağmen Barcelona gibi dev bir kulüpte forma giyen Yamal, sahadaki yeteneğiyle olduğu kadar inancına olan bağlılığıyla da dikkat çekiyor.

Oruç tutarak antrenmanlarına devam eden genç futbolcunun bu duruşu, futbolseverler tarafından büyük beğeni topladı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, Yamal'ın hem profesyonelliğine hem de dini değerlerine sahip çıkmasını övgüyle karşıladı.

SEZON PERFORMANSI

İspanyol devinde bu sezon toplamda 35 maça çıkan genç yetenek söz konusu mücadelelerde 11 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.

Dünya devinin antrenmanına damga vuran görüntü! Herkes su içerken bir tek o kenara geldi

Barcelona, La Liga, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya devinin antrenmanına damga vuran görüntü! Herkes su içerken bir tek o kenara geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Zafer Budak:
    Bunun neresi takdirlik? Haramı helali bilseydi futbol oynamazdı. Futbolun kendisi haram 9 264 Yanıtla
    yasin asan:
    Allah akıl fikir ihsan eylesin ne diyelim başka yoruma bak 5 0
    367236:
    kardeşim Biraz Akıllı olun Kendi kendinize fetva verip günaha girmeyin nasıl futbol adam oluyor bana bir söylesene 2 0
    Kenan Dayan:
    buda konuşmayı biliyor şükür ") 2 0
    Deniz Demir:
    Hiçkimse günahsız değildir her gördüğüne bilip bilmeden laf atmak müslüman birinin yapacağı iş değil. 2 0
    Apple User:
    tam bir cahilsin 2 0
  • 81855655As:
    helal olsun.hangi inançtan olursa olsun.en doğru şekilde inancını yaşamak güzeldir.hiç bir dini inançta asla kötülük yoktur.en kötüsü inançsızlıktır. 83 4 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    BAZILARI SADECE YORUM YAPMAK İÇİN YAZIYOR ") HELAL OLSUN O MÜBAREK İNSANA... 82 3 Yanıtla
    Ömer Dumanoğlu:
    senin yazdığın nedir 1 0
  • Murat ÇAMUR:
    ne yapmış taktir toplayacak boş işler bu işler. 3 23 Yanıtla
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