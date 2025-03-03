Dünya devinin antrenmanına damga vuran görüntü! Herkes su içerken bir tek o kenara geldi

Spor

Bahçeli\'den Pervin Buldan\'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor

Genç yaşına rağmen Barcelona gibi dev bir kulüpte forma giyen Yamal, sahadaki yeteneğiyle olduğu kadar inancına olan bağlılığıyla da dikkat çekiyor.

Oruç tutarak antrenmanlarına devam eden genç futbolcunun bu duruşu, futbolseverler tarafından büyük beğeni topladı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, Yamal'ın hem profesyonelliğine hem de dini değerlerine sahip çıkmasını övgüyle karşıladı.

SEZON PERFORMANSI

İspanyol devinde bu sezon toplamda 35 maça çıkan genç yetenek söz konusu mücadelelerde 11 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.