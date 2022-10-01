Grup üyeleri, zaman zaman şarkılara ritim tutarak eşlik eden dinleyicilere, bazı Gürcüce kelimeleri ve anlamlarını öğretti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda Gürcü müzik grup Trio Mandili konser verdi - Son Dakika

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