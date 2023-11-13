Brezilya'da çılgına dönen menajer ve çalışanlar VAR odasını basmaya çalıştı

Gremio ile Corinthians arasında oynanan karşılaşmada ortalık karıştı. VAR uyarısıyla Corinthians'a kırmızı kart gösterilmesi sonrası takımın menajeri ve kulüp çalışanları VAR odasının kapısına dayandı.

VAR ODASINA GİRMEYE ÇALIŞTILAR

VAR uyarısıyla 10 kişi kaldıktan sonra çılgına dönen Corinthians menajeri ve kulüp çalışanları büyük bir öfkeyle VAR odasının kapısına dayandı. Odanın içine girmesi görevliler tarafından engellenen grup daha sonra kendisini kayda alan basın mensuplarına saldırdı.

NEDEN ÇILGINA DÖNDÜLER?

Gremiolu Joao Pedro ile ikili mücadeleye giren Corinthianslı Matheus Bidu yerde kaldı. Corinthians cephesi penaltı beklerken hakem "Devam" dedi. Karşı atakta Gremio Lucas Besozzi ile önemli fırsat yakalayacakken Corinthianslı Bruno Mendez'in müdahalesiyle durduruldu. Pozisyonda VAR uyarısı sonrası Mendez'e kırmızı kart çıktı. Bu karar üzerine Corinthians futbolcuları ve teknik ekip çılgına döndü.

Penaltı beklenen pozisyon