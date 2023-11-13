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Brezilya'da çılgına dönen menajer ve çalışanlar VAR odasını basmaya çalıştı - Son Dakika

Brezilya'da çılgına dönen menajer ve çalışanlar VAR odasını basmaya çalıştı

13.11.2023 11:22

Brezilya Serie A'da oynanan Gremio-Corinthians maçında yaşananlar dünya futbolunun gündemine bomba gibi düştü. Corinthians'ın menajeri Alessandro Nunes ve beraberindeki birkaç kulüp çalışanı VAR odasına girmeye çalıştı. Görevlilerin müdahalesiyle içeri girmesi engellenen kişiler, o anları kayda alan basın mensuplarının üzerine de yürüdü.

Gremio ile Corinthians arasında oynanan karşılaşmada ortalık karıştı. VAR uyarısıyla Corinthians'a kırmızı kart gösterilmesi sonrası takımın menajeri ve kulüp çalışanları VAR odasının kapısına dayandı.

VAR ODASINA GİRMEYE ÇALIŞTILAR

VAR uyarısıyla 10 kişi kaldıktan sonra çılgına dönen Corinthians menajeri ve kulüp çalışanları büyük bir öfkeyle VAR odasının kapısına dayandı. Odanın içine girmesi görevliler tarafından engellenen grup daha sonra kendisini kayda alan basın mensuplarına saldırdı.

NEDEN ÇILGINA DÖNDÜLER?

Gremiolu Joao Pedro ile ikili mücadeleye giren Corinthianslı Matheus Bidu yerde kaldı. Corinthians cephesi penaltı beklerken hakem "Devam" dedi. Karşı atakta Gremio Lucas Besozzi ile önemli fırsat yakalayacakken Corinthianslı Bruno Mendez'in müdahalesiyle durduruldu. Pozisyonda VAR uyarısı sonrası Mendez'e kırmızı kart çıktı. Bu karar üzerine Corinthians futbolcuları ve teknik ekip çılgına döndü.

Dünya futbolu bu görüntüyü konuşuyor! Gözü dönen menajer ve çalışanlar VAR odasının kapısına dayandı
Penaltı beklenen pozisyon
Dünya futbolu bu görüntüyü konuşuyor! Gözü dönen menajer ve çalışanlar VAR odasının kapısına dayandı
Kırmızı kart pozisyonu

Corinthians, Gremio FBPA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Brezilya'da çılgına dönen menajer ve çalışanlar VAR odasını basmaya çalıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brezilya'da çılgına dönen menajer ve çalışanlar VAR odasını basmaya çalıştı - Son Dakika
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