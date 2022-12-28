Dünya gündemine oturdu! Luka Doncic'in yaptıkları NBA tarihinde daha önce görülmedi - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya gündemine oturdu! Luka Doncic'in yaptıkları NBA tarihinde daha önce görülmedi

28.12.2022 11:06

Dallas Mavericksli Luka Doncic çılgın performansıyla NBA tarihine geçti. Mavericks'in New York Knicks'i uzatmada 126-121 mağlup ettiği karşılaşmada yıldız basketbolcu, NBA tarihinde 60 sayı, 20 ribaunt ve üstü istatistikle "triple-double" yapan ilk oyuncu oldu.

NBA'de Dallas Mavericks, Luka Doncic'in tarihe geçen "triple-double" performansıyla New York Knicks'i uzatmada 126-121 mağlup etti. Bu performansla Doncic, NBA'de bir ilki başardı.

ÇILGIN PERFORMANS

Mavericks, Doncic'in 60 sayı, 21 ribaunt, 10 asistle oynadığı mücadelede Knicks'i yenerek üst üste 4, sezonun 19. galibiyetini aldı. Doncic, NBA tarihinde 60 sayı, 20 ribaunt ve üstü istatistikle "triple-double" yapan ilk oyuncu oldu.

PEŞ PEŞE 4. MAĞLUBİYET

Ev sahibi Mavericks'te Spencer Dinwiddie 25 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Christian Wood 19 sayı, 9 ribauntluk katkı sağladı. Peş peşe 4, sezonun 17. mağlubiyetini yaşayan Knicks'te ise Quentin Grimes 33 ve Julius Randle 29 sayı attı.

YORUMLAR
500
Luca Doncic, NBA tarihine geçti Luca Doncic, NBA tarihine geçti Dünya Luka Doncic'i konuşuyor! Maçta yaptıklarının NBA tarihinde bir benzeri daha yok Dünya Luka Doncic'i konuşuyor! Maçta yaptıklarının NBA tarihinde bir benzeri daha yok

Dallas Mavericks, New York Knicks, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya gündemine oturdu! Luka Doncic'in yaptıkları NBA tarihinde daha önce görülmedi - Son Dakika


Son Dakika
11:29 Kafasına aldığı darbe sonrası yere yığılan ünlü golcü, ayağa kalktıktan sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırdı
11:25 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve gözlerden uzak yaşayan kız kardeşinin tek bir pozu var
11:22 Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun önerisine sıcak bakmadı: İstanbul seçimleri zamanında yapılacaktır
11:05 Antalya'da şeytanın aklına gelmeyecek dolandırıcılık! "Babamın vasiyeti, ücretsiz bakım yapacağım" diyerek 30 klimayı söküp belediyeyi dolandırdı
11:01 ABD'de hayatı kabusa çeviren kar fırtınasında can kaybı 65'e yükseldi, birçok kentte yağma olayları başladı
10:54 Dünya gündemine oturdu! Luka Doncic'in yaptıkları NBA tarihinde daha önce görülmedi
10:50 Kan donduran görüntüler! Çocuklarının ağızlarını bantlayıp çakmakla yaktılar
10:40 Denizli'de "Gasp edildim" diyerek ortalığı ayağa kaldıran genç kız, yardıma gelen ekipleri hayrete düşürdü
10:13 Prof. Dr. Ünlügenç: Adana'da 6.5 şiddetinde bir deprem bekliyoruz
19:45 Hükümetten milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek açıklama! Gözler maaş zammına çevrilmişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2022 12:29:20. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya gündemine oturdu! Luka Doncic'in yaptıkları NBA tarihinde daha önce görülmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement