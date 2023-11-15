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Dünya Güreş Şampiyonası'ndaki skandal kararla Ali Cengiz'in şampiyonluğuna ortak çıktı - Son Dakika

Dünya Güreş Şampiyonası'ndaki skandal kararla Ali Cengiz'in şampiyonluğuna ortak çıktı

Dünya Güreş Şampiyonası\'ndaki skandal kararla Ali Cengiz\'in şampiyonluğuna ortak çıktı
15.11.2023 21:33

Dünya Güreş Birliği Yönetim Kurulu, Dünya Şampiyonası'nda 87 kiloda finalde karşılaşan Ali Cengiz ve Macar David Losonczi'yi birlikte şampiyon ilan etti. Yönetim, maçın videosunu inceleyerek hakemlerin hata yaptığını ve her iki sporcuyu da dünya şampiyonu ilan ettiklerini açıkladı. Bu karar güreş otoriteleri tarafından skandal olarak nitelendirildi.

Dünya Güreş Birliği Yönetim Kurulu, güreş tarihinde benzeri görülmemiş skandal bir karara imza attı. Dünya Güreş Şampiyonası'nda 87 kiloda finalde karşılaşan Ali Cengiz ve Macar David Losonczi'yi birlikte şampiyon ilan ettiler.

ALİ CENGİZ 8-7'LİK SKORLA ZAFERE ULAŞMIŞTI

Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'ta Eylül ayında yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda Ali Cengiz, grekoromen stil 87 kilo final müsabakasında Macar David Losonczi ile karşılaştı ve maçı 8-7 kazanarak dünya şampiyonu olmuştu.

HAKEM HATASI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Ancak Macar Federasyonu Dünya Güreş Birliği'ne (UWW) itiraz etti. UWW Yönetim Kurulu Başkanı Nenad Laloviç'in de katıldığı toplantıda güreş tarihinde görülmemiş bir karara imza attı. UWW yönetimi yaptığı toplantıda maçın videosunu inceleyerek hakemlerin hata yaptığını ve bu nedenle her iki sporcuyu da dünya şampiyonu ilan ettiklerini kendi resmi sitesinden açıkladılar. Açıklamada yapılan inceleme sonunda, maçın hakemlerinin son saniyelerde David'in Ali Cengiz'i tuş pozisyonunda yakaladığını ve tuşu vermediklerini belirterek her iki sporcuyu da dünya şampiyonu ilan ettiler.

HER MAÇTAN SONRA İTİRAZ KAPISI AÇILDI

Güreş otoriteleri kararın skandal olduğunu ve bundan sonra yapılacak tüm madalya maçlarında aynı olayların yaşanabileceğini vurguladılar. Her maçtan sonra itiraz kapısı açıldı. Her maç sonunda hakemlerin aldığı kararlar değerlendirilecek ve yeni skandal kararlar ortaya çıkacaktır denildi. Güreş tarihinde olmayan bir karara imza atıldı denildi.

Kaynak: DHA

Ali Cengiz, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Güreş Şampiyonası'ndaki skandal kararla Ali Cengiz'in şampiyonluğuna ortak çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Güreş Şampiyonası'ndaki skandal kararla Ali Cengiz'in şampiyonluğuna ortak çıktı - Son Dakika
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