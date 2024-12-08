Dünya Halter Şampiyonası'nda 3 Bronz Madalya - Son Dakika
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Spor

Dünya Halter Şampiyonası'nda 3 Bronz Madalya

Dünya Halter Şampiyonası\'nda 3 Bronz Madalya

Bahreyn'de yapılan şampiyonada Türk sporcular, 3 bronz madalya kazanarak başarı elde etti.

08.12.2024 20:46
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Bahreyn'de devam eden Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 3 bronz madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Manama'daki organizasyonda 67 kiloda Yusuf Fehmi Genç ve Kaan Kahriman, podyuma çıktı.

Yusuf Fehmi Genç, silkmede 181 ve toplamda 327 kiloluk derecesiyle üçüncü oldu. Milli sporcu bu derecesiyle 2 bronz madalya kazandı.

Koparmada 148 kilo kaldırarak gençler dünya rekoru kıran Kaan Kahriman ise bu derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Dünya Halter Şampiyonası'nda 3 Bronz Madalya - Son Dakika

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