Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası - Son Dakika

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'ndaki ilk maçında Özbek rakibi Marjona Savrieva'yı yenen milli sporcu Ayşe Çağırır, hedefinin altın madalya olduğunu söyledi.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde 48 kiloda ringe çıkan Ayşe Çağırır, baştan sona üstün götürerek kazandığı maçın ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

Şampiyonaya ev sahipliği yapmanın ayrı bir sorumluluk getirdiğini aktaran ay-yıldızlı boksör, "Yaklaşık 5 aydır bu şampiyonaya hazırlanıyoruz. Olimpiyattan sonraki en büyük turnuva. Ev sahibi olmamız bizim için farklı bir sorumluluk. İnşallah evimizde maçlarımızı alarak madalyalar kazanırız. Gönlümüzden geçen bütün arkadaşlarımın madalya alması ve takım halinde şampiyon olmak. Ülkemize inşallah bu sevinci yaşatırız." diye konuştu.

Ayşe, ailesinin ilk kez böyle büyük bir turnuvada kendisini tribünden desteklediğini anlatarak, "Bunun heyecanı bambaşkaydı. Ailem kendi ilimizdeki turnuvalara geliyordu. Onların bu organizasyonu görmesini çok istiyordum. Çok mutluyum. Ailem en büyük destekçim. Antrenörüm İsa Daştan'ın emeklerine teşekkür ediyorum. Çok iyi hazırlandık. Benden beklentiler büyük. Ben de kendimden başarı bekliyorum. Gönlümüz tabii ki şampiyonluktan yana ama önümüzdeki maça odaklanmamız lazım. İnşallah ülkeme şampiyonluk gururunu yaşatırım." ifadelerini kullandı.

Boks Milli Takımı'nın antrenörlerinden İsa Daştan ise şampiyonada ringe çıkacak 12 milli sporcunun da çok iyi bir hazırlık süreci geçirdiğini belirterek, "Ülkemize yakışır maçlar oluyor. Çocuklarımız inandı, bizler ekip olarak inandık. Bizlere destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Boks Federasyonu ve kulüplerimize teşekkür ediyorum. Ayşe, Fenerbahçe'nin sporcusu. Onlara da emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu emekler olmasa böyle başarılar olmaz. İnşallah daha iyilerine imza atacağız." değerlendirmesinde bulundu.