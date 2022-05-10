Milli boksör Ayşe Çağırır, son 16'ya yükseldi - Son Dakika
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Milli boksör Ayşe Çağırır, son 16'ya yükseldi

10.05.2022 19:10
Milli boksör Ayşe Çağırır, son 16'ya yükseldi

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası son 32 turunda milli boksör Ayşe Çağırır, Özbek rakibi Marjona Savrieva'yı mağlup ederek son 16'ya yükseldi.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası son 32 turunda milli boksör Ayşe Çağırır, Özbek rakibi Marjona Savrieva'yı mağlup ederek son 16'ya yükseldi. Ayşe, son 16'da Fransız boksör Bennama Rim'in rakibi oldu.

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası İstanbul'da devam ediyor. Turnuvada 48 kilogramda ringe çıkan milli boksör Ayşe Çağırır, Özbek rakibi Marjona Savrieva ile son 32 turunda mücadele etti. Savrieva'yı mağlup eden Ayşe Çağırır, son 16'ya yükseldi. Ay-yıldızlı boksör son 16'da Fransız Bennama Rim ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Milli boksör Ayşe Çağırır, son 16'ya yükseldi - Son Dakika


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