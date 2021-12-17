Üye Girişi
Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank lider olarak yarı finalde - Son Dakika

Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank lider olarak yarı finalde

17.12.2021 20:07
Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank lider olarak yarı finalde

SALON: AnkaraMINAS: Neriman Özsoy, Gattaz de Oliveira, Macris Silva, Moreir Zalewski, Thai Daher, Danielle Cuttino (Kisy Nascimento, Priscila Heldes, Priscila Ramos, Nicol Henrique)VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gabri Braga, Zehra Güneş, Isabelle Haak, Michell Bartsch-Hakley, Chiaka Ogbogu, ( Ayça...

SALON: Ankara

MINAS: Neriman Özsoy, Gattaz de Oliveira, Macris Silva, Moreir Zalewski, Thai Daher, Danielle Cuttino (Kisy Nascimento, Priscila Heldes, Priscila Ramos, Nicol Henrique)

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gabri Braga, Zehra Güneş, Isabelle Haak, Michell Bartsch-Hakley, Chiaka Ogbogu, ( Ayça Aykaç, Meryem Boz)HAKEMLER: Pawel Burkiewicz (Polonya), Vlademir Oleynik (Rusya) SETLER: 18-25, 17-25, 18-25SÜRE: (21', 23', 21') (65 dakika)

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank, Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yendi. B grubunu lider tamamlayan VakıfBank yarın yarı finalde Fenerbahçe Opet ile mücadele edecek. Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette VakıfBank, Isabelle Haak ve Gabri'nin etkili hücum ve blok sayılarıyla rakibine üstünlük kurdu. Setin son diliminde de hata yapmayan sarı-siyahlılar seti 25-18 hanesine yazdırdı. İkinci sette Vakıfbank'ta Isabelle Haak sayı üretmeye devam etti. Minas savunmada güçlük yaşarken, hücumda toparlanamadı. Ogbogu'nun blokları da devreye girince Vakıfbank seti 25-17 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sete iyi başlayan VakıfBank, Cansu ile servis serisi yakalayarak durumu 14-8'e getirdi. Savunmada dağınık bir görüntü çizen Minas, hücumda da istediği sayıları üretemedi. sarı-siyahlılar önde başladığı seti 25-18 kazanarak maçı 3-0 kazandı.

Şampiyonada yarın yarı final heyecanı yaşanacak. Günün ilk maçında saat 15: 00'te Minas-Imoco Volley ile karşı karşıya gelirken, saat 18: 30'da VakıfBank-Fenerbahçe Opet ile final için mücadele edecek.


- Ankara
Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank lider olarak yarı finalde
Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank lider olarak yarı finalde
Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank lider olarak yarı finalde

Vakıflar Bankası, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Minas, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank lider olarak yarı finalde - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
20:00 Fenerbahçe'den Ocak ayında ayrılacak futbolcular belli oldu
19:51 AK Partili Numan Kurtulmuş: Ekonomik OHAL gibi bir laf haddi aşan bir sözdür
19:40 Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom paylarını satın almak için görüşmelere başladı
19:40 Son Dakika! Türkiye'de 17 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 190 kişi vefat etti, 18 bin 141 yeni vaka tespit edildi
19:17 Kadroda yer alan kahin açığa çıktı, kazandığı maaş taraftarı sinirlendirdi
19:13 Kılıçdaroğlu ve Demirtaş'tan erken seçim çağrısı
18:46 Bruno Pinheiro imza için İstanbul'a geliyor
18:38 Merkez Bankası'nın dolara 5. müdahalesinin miktarı netleşti!
18:14 Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir
17:39 Terk edilmiş evde kapı aralığından bakan yaratık görenleri ürküttü
Fenerbahçe'den Ocak ayında ayrılacak futbolcular belli oldu Fenerbahçe'den Ocak ayında ayrılacak futbolcular belli oldu         
20:01
Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor         
16:58
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu Seren Serengil ameliyattan çıktı! İşte ünlü ismin son durumu         
14:49
Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi Son Dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangında 1 ve 3 yaşındaki 2 kardeş yaşamını yitirdi         
14:41
Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı Simge Sağın ve Gülşah Saraçoğlu, karşılıklı göbek attı         
14:35
Önemli takas! Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a, Cyle Larin Lille'e gidecek Önemli takas! Yusuf Yazıcı Beşiktaş'a, Cyle Larin Lille'e gidecek         
13:37
Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı! Adam evinin buzdolabını açtı ve dehşete düştü! Karşısında cenin pozisyonunda ölü bir bebek vardı!         
12:44
Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı         
11:26
Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler         
11:17
Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü ikizinin elinden alırken espriyi patlattı: En son okuma bayramında beraberdik         
10:23
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor A Milli Takım'ın hocası Kuntz, çektiğimiz ''lokum'' gibi kuraya yorum yaptı, taraftarlar çıldırdı: Dalga geçiyor         
10:11
60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı 60 metre derinliğindeki topraktan çıkarıldı! İlk defa görülen canlı bilim insanlarını heyecanlandırdı         
10:03
Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu! Ahu Yağtu'nun şanssızlığı! Elbisesine takıldı ve kendini yerde buldu!         
09:42
Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu Gülçin Ergül, sevgilisini kaybettiği kaza sonrası ilk kez konuştu: Her şey 3 saniyede oldu         
09:04
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 20:14:53. #1.12#
SON DAKİKA: Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank lider olarak yarı finalde - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement