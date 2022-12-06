Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas, sarı lacivertlilerin genç yeteneği Arda Güler'in stilini dünyaca ünlü futbolcuya benzetti - Son Dakika
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Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas, sarı lacivertlilerin genç yeteneği Arda Güler'in stilini dünyaca ünlü futbolcuya benzetti

06.12.2022 11:53

Napoli'nin yıldızı Eljif Elmas, Arda Güler'den övgüyle bahsederek, "Fenerbahçe'den arkadaşlarım var, hocalarımla konuşuyorum ve Arda'nın müthiş bir karakter olduğunu söylüyorlar. Stilini Mesut Özil'e benzetiyorum." dedi.

İtalya Serie A'nın lideri Napoli, Dünya Kupası arasında Antalya'ya geldi. İtalyan ekibinin Kuzey Makedonyalı futbolcusu Eljif Elmas burada açıklamalarda bulunurken, eski takımı Fenerbahçe ve Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

"STİLİNİ MESUT ÖZİL'E BENZETİYORUM"

Arda Güler'i Mesut Özil'e benzettiğini belirten Elmas, "Arda'yı zaten izliyorum. Fenerbahçe'den arkadaşlarım var, hocalarımla konuşuyorum ve Arda'nın müthiş bir karakter olduğunu söylüyorlar. Stilini Mesut Özil'e benzetiyorum. Fiziksel olarak biraz daha güçlenmesi ona biraz daha yararlı olur. Sonra da onu inşallah Real Madrid ve Barcelona gibi kulüplerde görürüz. Napoli'de de birlikte oynamak isterim, neden olmasın." dedi.

Eljif Elmas'ın açıklamalarının devamı şöyle:

"BU SEZON İYİ GİDİYORUZ"

"4 senedir bu kulüpteyim. Bir kupa sevinci yaşadım. Benim için çok önemliydi. Bu sezon iyi gidiyoruz. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde en iyisini yapmak istiyoruz. Sonrasında taraftarlarımıza şampiyonluğu hediye edebiliriz diye düşünüyorum. Ayrıca milli takımda da birçok hedefim var. Avrupa Şampiyonası'nda oynadım. Ülkemle inşallah Dünya Kupası da oynarım. Bireysel olarak hedeflerimi de sonra konuşuruz.

"İNŞALLAH FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLUR"

Beni sevdikleri ve takip ettikleri için sağ olsunlar. Ben de onları çok seviyorum. Önce takıma ve oyunculara destek olsunlar. Hocalarına güvensinler. İnşallah bu sezon Fenerbahçe şampiyon olur. Hem Fenerbahçe hem de Napoli'nin şampiyonluğu müthiş olur."

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Son Dakika Spor Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas, sarı lacivertlilerin genç yeteneği Arda Güler'in stilini dünyaca ünlü futbolcuya benzetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas, sarı lacivertlilerin genç yeteneği Arda Güler'in stilini dünyaca ünlü futbolcuya benzetti - Son Dakika
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