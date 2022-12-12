Fenerbahçe'deki sakat futbolcuların çokluğu can sıkıyor

Sarı-Lacivertliler'deki sakatlık raporu netleşti. Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de 8 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.
Ravo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında bileğinden sakatlanan Joao Pedro'nun tedavisi yaklaşık 3 ay sürecek. Pedro'nun yerine forvet transferi yapılması gündemde.
Sarı-Lacivertliler'de Emre Mor'un 1-2 gün içinde takıma katılması bekleniyor. Yaklaşık 3 aydır forma giymeyen Luan Peres'in de bir hafta içinde kontrollü şekilde çalışmalara dahil edilme ihtimali var.
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'in tedavisinin 10 gün daha sürmesi bekleniyor. Ezgjan Alioski'nin tedavisi ise minimum 2 hafta sürecek.
Enner Valencia ile bel ağrıları bulunan Altay Bayındır'ın durumu tam olarak net değil. Ancak iki ismin de kısa süre içinde takıma dönme ihtimali var. Çağtay Kurukalıp da bireysel çalışmalarına devam ediyor.
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