Dünya Kupası dönüşü Süper Lig'de dev maç! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler - Son Dakika
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Dünya Kupası dönüşü Süper Lig'de dev maç! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler

24.12.2022 09:39
Dünya Kupası dönüşü Süper Lig'de dev maç! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler

Dünya Kupası arasının ardından Süper Lig dev maça sahne oluyor. Bu akşam saat 19.00'da Trabzonspor, lider Fenerbahçe'yi sahasında ağırlayacak. 15. hafta karşılaşmasında hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. İşte dev maçta muhtemel 11'ler...

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Dünya Kupası arasına lider giren sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde ise son 16 turuna yükseldi. Zorlu maçta Fenerbahçe, rakibini yenerek liderliğini sürdürmek isterken, Trabzonspor ise mücadeleden galibiyetle ayrılarak sarı-lacivertlilerle arasındaki puan farkını 3'e indirmek istiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığı düzelen ancak lisansı olmayan Bruno Peres ise takımda yer alamayacak. Fenerbahçe'de ise sakatlıkları bulunan Joao Pedro, Alioski, Arda Güler ve Luan Peres karşılaşmada boy gösteremeyecek.

İşte muhtemel 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen-Bartra-Hugo-Eren, Gbamin-Hamsik, Visca-Bakasetas-Trezeguet, Umut

Fenerbahçe: Altay, Serdar-Gustavo-Szalai, Ferdi-Crespo-Arao-Lincoln, İrfan-Batshuayi-King

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Son Dakika Spor Dünya Kupası dönüşü Süper Lig'de dev maç! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası dönüşü Süper Lig'de dev maç! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler - Son Dakika
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