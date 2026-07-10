Dünya Kupası Çimi Satışa Çıkıyor - Son Dakika
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Dünya Kupası Çimi Satışa Çıkıyor

10.07.2026 23:17
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FIFA, 2026 Dünya Kupası final çimlerini 450 dolardan satışa sunacak. Sınırlı sayıda parçalar.

FIFA, 2026 Dünya Kupası finalinin oynanacağı New York New Jersey Stadı'nın çimlerini küçük parçalar halinde internetten satışa sunacak.

Reçine içine gömülerek koruma altına alınacak çim parçalarının fiyatı 450 dolardan başlayacak.

19 Temmuz'da oynanacak final maçından sonra kargolanacak ve yalnızca ABD, Birleşik Krallık ile Avrupa'daki alıcılara gönderilebilecek çimlerin 900, 1200 ve 3000 dolarlık farklı fiyatlardaki seçenekleri de olacak.

Dört kategorideki ürünlerin her birinden 2.026 adet üretileceği ve tüm ürünlerin satılması durumunda 11,2 milyon dolardan fazla gelir elde edileceği kaydedildi.

3000 dolarlık paketin içinde altın işlemeli metal hatıra bilet, mini bir Dünya Kupası final topu replikası ve kristal kesim cam bir Dünya Kupası kupası da yer alıyor.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Ekonomi, Dünya, Spor, Son Dakika

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