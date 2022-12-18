Fransızları çıldırtan penaltı kararı! Herkes bu pozisyonu konuşuyor - Son Dakika
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Fransızları çıldırtan penaltı kararı! Herkes bu pozisyonu konuşuyor

18.12.2022 20:03
Fransızları çıldırtan penaltı kararı! Herkes bu pozisyonu konuşuyor

Dünya Kupası Final maçında Arjantin'in attığı penaltı öncesindeki pozisyon tartışma yarattı. Bazı futbolseverler pozisyonun penaltı olduğunu öne sürerken bazıları ise kararın ağır olduğunu söyledi.

2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı ilk yarım saatte resmen perişan etti. 36'da skoru 2-0'a getiren Arjantin, son şampiyon Fransa'ya şut bile attırmadı.

PENALTI POZİSYONU GÜNDEM OLDU

Arjantin'in penaltıyla attığı golün öncesinde yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Dembele'nin, Di Maria'nın ayağına dokunup penaltıya sebep olduğu pozisyon tartışmalı olarak nitelendirildi.

Fransızları çıldırtan penaltı kararı! Herkes bu pozisyonu konuşuyor

MESSİ'DEN 1 GOL 1 ASİST

Arjantin'in kaptanı Messi, yarım saatlik bölümde ortaya koyduğu futbolla parmak ısırttı. 23'te penaltıyı gole çeviren Messi, 36'da Di Maria'nın attığı golün oluşumunu hazırladı. Yalnızca hücumda değil takım savunmasına da katkı verdi.

1 DAKİKA'DA SKOR EŞİTLENDİ

Öte yandan Fransa 80. dakikada kazandığı penaltıyla skoru 2-1'e getirdi. Golden 1 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Mbappe skora dengeyi getirdi.

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