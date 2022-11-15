Dünya Kupası öncesi çarpıcı iddia! Katar binlerce Pakistanlı taraftar kiraladı - Son Dakika
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Dünya Kupası öncesi çarpıcı iddia! Katar binlerce Pakistanlı taraftar kiraladı

15.11.2022 11:00

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'ın dev turnuvaya beklenen ilginin olmadığı gerekçesiyle Pakistanlı taraftarlar kiraladığı öne sürüldü. Her ülke için ayrı ayrı kiralanan taraftarlara günlük 10 dolar, 3 öğün yemek ve ücretsiz konaklama imkanı sağlanacağı iddia edildi.

2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala Katar'ın taraftar kiraladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

GÜNLÜK 10 DOLAR VERECEKLER

Dış basında yer alan iddialara göre, Dünya Kupası'na ilginin az olması nedeniyle Katar, Pakistanlı taraftarlar kiraladı. Her ülke için ayrı ayrı kiralanan taraftarlara günlük 10 dolar, 3 öğün yemek ve ücretsiz konaklama imkanı sağlanacağı öne sürüldü.

TRİBÜNLER BOŞ KALMAYACAK

Katar'ın kiraladığı taraftarlara o ülkelerin bayrak ve formalarını dağıttığı belirtilirken, tribünlerin boş kalmasının önüne bu şekilde geçecekleri ifade edildi.

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SON DAKİKA: Dünya Kupası öncesi çarpıcı iddia! Katar binlerce Pakistanlı taraftar kiraladı - Son Dakika
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