2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala Katar'ın taraftar kiraladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Dış basında yer alan iddialara göre, Dünya Kupası'na ilginin az olması nedeniyle Katar, Pakistanlı taraftarlar kiraladı. Her ülke için ayrı ayrı kiralanan taraftarlara günlük 10 dolar, 3 öğün yemek ve ücretsiz konaklama imkanı sağlanacağı öne sürüldü.
Katar'ın kiraladığı taraftarlara o ülkelerin bayrak ve formalarını dağıttığı belirtilirken, tribünlerin boş kalmasının önüne bu şekilde geçecekleri ifade edildi.
Son Dakika › Spor › Dünya Kupası öncesi çarpıcı iddia! Katar binlerce Pakistanlı taraftar kiraladı - Son Dakika