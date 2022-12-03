Fenerbahçe, hazırlık maçında Vallecano'dan sonra bir başka İspanyol ekibi Villarreal'i de devirdi - Son Dakika
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Fenerbahçe, hazırlık maçında Vallecano'dan sonra bir başka İspanyol ekibi Villarreal'i de devirdi

03.12.2022 21:23

Fenerbahçe, Dünya Kupası'na verilen arada oynadığı ikinci hazırlık maçında İspanya La Liga ekibi Villarreal'i Serdar Dursun ve King'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen dostluk turnuvasında Fenerbahçe, ikinci maçında Villarreal ile Ülker Stadı'nda karşılaştı.

FENERBAHÇE GERİDEN GELDİ

Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 31. dakikada penaltıdan Serdar Dursun ve 78. dakikada Joshua King attı. Villarreal'in tek golünü ise 24. dakikada Etienne Capoue kaydetti.

JOAO PEDRO'YU UNUTMADI

Sarı-lacivertlilerin ilk golünü atan Serdar Dursun, sevinç gösterisinde Rayo Vallecano maçında sakatlanan Joao Pedro'nun formasını tribünlere gösterdi.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, hazırlık maçında Vallecano'dan sonra bir başka İspanyol ekibi Villarreal'i de devirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, hazırlık maçında Vallecano'dan sonra bir başka İspanyol ekibi Villarreal'i de devirdi - Son Dakika
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