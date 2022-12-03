Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen dostluk turnuvasında Fenerbahçe, ikinci maçında Villarreal ile Ülker Stadı'nda karşılaştı.
Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 31. dakikada penaltıdan Serdar Dursun ve 78. dakikada Joshua King attı. Villarreal'in tek golünü ise 24. dakikada Etienne Capoue kaydetti.
Sarı-lacivertlilerin ilk golünü atan Serdar Dursun, sevinç gösterisinde Rayo Vallecano maçında sakatlanan Joao Pedro'nun formasını tribünlere gösterdi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, hazırlık maçında Vallecano'dan sonra bir başka İspanyol ekibi Villarreal'i de devirdi - Son Dakika