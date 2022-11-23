Dünya Kupası'na damga vurdular! Suudi taraftarlardan stat çıkışı Messi'yi sinirlendirecek davranış

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Suudi Arabistan, Arjantin'i 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası Suudi Arabistanlı taraftarların sevinci olay oldu.

SUUDİ ARABİSTAN GERİ DÖNDÜ

Karşılaşmada Arjantin Milli Takımı, 10. dakikada Messi'nin golüyle öne geçti. İkinci yarı sahada fırtına estiren Suudi Arabistan, 48. dakikada Al Shehri ve 53. dakikada Al Dawsari ile geri dönerek mücadeleyi 2-1 kazandı.

RONALDO'NUN GOL SEVİNCİNİ YAPTILAR

Mücadelenin ardından Suudi taraftarlar, stat çıkışında Cristiano Ronaldo'nun ikonik gol sevincini yaptı. Messi'ye gönderme yapan taraftarların o anları sosyal medyada gündem oldu.