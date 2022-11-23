Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Suudi Arabistan, Arjantin'i 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası Suudi Arabistanlı taraftarların sevinci olay oldu.
Karşılaşmada Arjantin Milli Takımı, 10. dakikada Messi'nin golüyle öne geçti. İkinci yarı sahada fırtına estiren Suudi Arabistan, 48. dakikada Al Shehri ve 53. dakikada Al Dawsari ile geri dönerek mücadeleyi 2-1 kazandı.
Mücadelenin ardından Suudi taraftarlar, stat çıkışında Cristiano Ronaldo'nun ikonik gol sevincini yaptı. Messi'ye gönderme yapan taraftarların o anları sosyal medyada gündem oldu.
Son Dakika › Spor › Dünya Kupası'na damga vurdular! Suudi taraftarlardan stat çıkışı Messi'yi sinirlendirecek davranış - Son Dakika