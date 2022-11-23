Dünya Kupası'na damga vurdular! Suudi taraftarlardan stat çıkışı Messi'yi sinirlendirecek davranış - Son Dakika
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Dünya Kupası'na damga vurdular! Suudi taraftarlardan stat çıkışı Messi'yi sinirlendirecek davranış

23.11.2022 08:33

Dünya Kupası'nda Arjantin'i 2-1 mağlup ederek tarihi bir zafere imza atan Suudi Arabistan'da taraftarların karşılaşma çıkışı sevinçleri gündem oldu. Suudiler, Messi'nin rakibi Cristiano Ronaldo'nun ikon olmuş sevincini yaptı. O anlar sosyal medyaya damga vurdu.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Suudi Arabistan, Arjantin'i 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası Suudi Arabistanlı taraftarların sevinci olay oldu.

SUUDİ ARABİSTAN GERİ DÖNDÜ

Karşılaşmada Arjantin Milli Takımı, 10. dakikada Messi'nin golüyle öne geçti. İkinci yarı sahada fırtına estiren Suudi Arabistan, 48. dakikada Al Shehri ve 53. dakikada Al Dawsari ile geri dönerek mücadeleyi 2-1 kazandı.

RONALDO'NUN GOL SEVİNCİNİ YAPTILAR

Mücadelenin ardından Suudi taraftarlar, stat çıkışında Cristiano Ronaldo'nun ikonik gol sevincini yaptı. Messi'ye gönderme yapan taraftarların o anları sosyal medyada gündem oldu.

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Suudi Arabistan, Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'na damga vurdular! Suudi taraftarlardan stat çıkışı Messi'yi sinirlendirecek davranış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası'na damga vurdular! Suudi taraftarlardan stat çıkışı Messi'yi sinirlendirecek davranış - Son Dakika
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